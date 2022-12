Börsenplätze Textron-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Textron-Aktie:

69,15 EUR +0,13% (08.12.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Textron-Aktie:

72,91 USD -0,12% (09.12.2022, 15:49)



ISIN Textron-Aktie:

US8832031012



WKN Textron-Aktie:

852659



Ticker-Symbol Textron-Aktie:

TXT



NYSE-Symbol Textron-Aktie:

TXT



Kurzprofil Textron Inc.:



Textron Inc. (ISIN: US8832031012, WKN: 852659, Ticker-Symbol: TXT, NYSE-Symbol: TXT) ist ein weltweit tätiger, diversifizierter Industrie-Konzern mit führenden Positionen in Industriesektoren wie dem Flugzeugbau und der Automobilzulieferung von Kunststoffkomponenten sowie im Bereich der Finanzdienstleistungen. Textron ist weltweit bekannt für Marken wie Bell Helicopter, Cessna Aircraft, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Greenlee, Jacobsen und Textron Finance. (09.12.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Textron-Aktienanalyse von XTB:Nach Ansicht der Experten von XTB ist die Aktie von Textron Inc. (ISIN: US8832031012, WKN: 852659, Ticker-Symbol: TXT, NYSE-Symbol: TXT) die Aktie der Woche.Die US-Armee habe Bell Textron einen Auftrag im Gesamtwert von 1,3 Mrd. Dollar für die Herstellung eines Hubschraubers erteilt, der den alternden UH-60 Black Hawk ersetzen und eine Schlüsselkomponente der zukünftigen Streitkräfte der Armee sein werde. Die Informationen seien am 5. Dezember vor dem Verteidigungsministerium veröffentlicht worden.Der Auftrag habe einen Wert von 1,3 Mrd. Dollar mit einer anfänglichen Verpflichtung im Wert von 232 Mio. Dollar für die nächsten 19 Monate. Der Gesamtauftragswert für FLRAA, einschließlich der Konstruktions- und Entwicklungsphase und der ersten Kleinserie, belaufe sich auf 7,1 Milliarden Dollar. Das langfristige Potenzial werde auf 70 Mrd. Dollar geschätzt, je nachdem, wie viele Flugzeuge die Armee langfristig bestelle, um mögliche militärische Auslandsverkäufe einzubeziehen.In den letzten Jahren hätten sich die Teams von Bell Textron und Sikorsky-Boeing einen Wettlauf um diesen hochkarätigen Auftrag geliefert, indem sie futuristische Prototypen hergestellt und viele Flugstunden absolviert hätten. Ursprünglich hätten die Befehlshaber der Streitkräfte den Gewinner Anfang des Jahres bekannt geben wollen, aber erklärt, sie bräuchten mehr Zeit, um die Angebote zu prüfen.Zum jetzigen Zeitpunkt sei nicht bekannt, ob Sikorsky-Boeing gegen die Entscheidung Berufung einlegen werde, aber angesichts des Umfangs des FLRAA-Programms wäre dies nicht überraschend. Die Berufung könnte das Heer in seinem Bestreben verzögern, eine neue FLRAA-Flotte um das Jahr 2030 herum auf den Markt zu bringen, aber die Verantwortlichen der Streitkräfte hätten gesagt, dass sie die mögliche Verzögerung in ihrem Zeitplan berücksichtigen würden.Das Team von Sikorsky-Boeing habe nicht bekannt gegeben, ob es Berufung einlegen werde, aber nach Bekanntgabe der Entscheidung eine kurze Erklärung abgegeben. (Analyse vom 09.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link