Im Laufe der Jahrzehnte habe sich TSMC zum wichtigsten Halbleiterunternehmen der Welt entwickelt. Die Markteintrittsbarrieren für dieses Unternehmen seien beträchtlich und sein Wettbewerbsvorteil werde immer größer. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach führenden und weniger fortschrittlichen Chips stünden die Chancen gut, dass die Position von TSMC langfristig gestärkt werde. Die größte Bedrohung für das Unternehmen gehe nicht direkt von der Konkurrenz aus, sondern von einer möglichen Invasion Chinas. Allerdings sei die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintrete, derzeit relativ gering. (Analyse vom 09.03.2023)



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR's (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor-Aktienanalyse von XTB:Nach Ansicht der Experten von XTB ist die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) die Aktie der Woche.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ein führender Chiphersteller, habe sich in den letzten Wochen seitwärts bewegt und nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung seit Mitte Oktober eine Verschnaufpause eingelegt. Es stelle sich die Frage, ob die jüngste Rally nur das Ergebnis einer durch die sinkende Inflation ausgelösten Euphorie gewesen sei, oder ob das Unternehmen über ein langfristiges, fundamentales Potenzial verfüge.Die Nettoeinnahmen seien von 1.031,47 Mrd. TWD (Neuer Taiwan-Dollar) im Jahr 2018 auf 2.263,89 Mrd. TWD im Jahr 2020 gestiegen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,03% über fünf Jahre. Nach den in "The Base Rate Book" von Crédit Suisse veröffentlichten Informationen hätten nur 6% der Unternehmen eine ähnliche Wachstumsrate über einen Zeitraum von fünf Jahren erzielt.Die Einnahmen von TSMC seien nicht nur in absoluten Zahlen beeindruckend, sondern würden sich auch von Wettbewerbern wie Samsung ( ISIN US7960502018 WKN 881823 ), UMC ( ISIN JP3944330004 WKN A2AH3Y ), GlobalFoundries , SMIC ( ISIN KYG8020E1199 WKN A2DH1J ), TowerJazz, PSMC, VIS, Hua Hong ( ISIN HK0000218211 WKN A12DNQ ) und DB HiTek (ISIN KR7000990002 / WKN 955937) abheben.Die größte Einnahmequelle seien 5-Nanometer-Chips (NM), die im vierten Quartal 2022 32% der Einnahmen ausgemacht hätten, gefolgt von 7-Nanometer-Chips mit 22% der Einnahmen, 16-Nanometer-Chips mit 12% der Einnahmen und 28-Nanometer-Chips mit 11% der Einnahmen. Die Prognosen würden darauf hindeuten, dass 5nm-Chips im Laufe der Zeit an Bedeutung gewinnen und zur größten Umsatzquelle würden, da ihre Verwendung immer weiter verbreitet sei.Der Betriebsgewinn sei von 383,74 Mrd. TWD im Jahr 2018 auf 1.121,27 Mrd. TWD im Jahr 2022 gestiegen, mit einer durchschnittlichen 5-Jahres-CAGR des Betriebsgewinns von 23,92%. Die Betriebsgewinnmarge sei von 37,2% im Jahr 2018 auf 49,53% im Jahr 2022 gestiegen. Andere Unternehmen aus dem Industriesektor hätten dagegen eine durchschnittliche Betriebsgewinnmarge von 8,1% und eine mittlere Betriebsgewinnmarge von 8,5% verzeichnet. Die Betriebsgewinnmargen von TSMC lägen im obersten Quintil des Sektors. Für das erste Quartal 2023 erwarte das Management eine Betriebsgewinnmarge in der Region zwischen 41,5% und 43,5%.Der Nettogewinn sei von 363 Millionen TWD im Jahr 2018 auf über 1 Milliarde TWD im Jahr 2022 gestiegen, mit einer 5-Jahres-Gewinn-CAGR von 22,87%. Nur 8,8% der Unternehmen des Sektors hätten eine ähnliche Wachstumsrate über den Zeitraum von fünf Jahren gemeldet.Während die Herstellung der Chips selbst angesichts der geringen Kostenspannen recht billig sei, sei der Bau der Produktionsanlagen ein äußerst kostspieliges Unterfangen mit enormen Fixkosten. Daher würden die Hersteller versuchen, die Fabrik so lange wie möglich in Betrieb zu halten. Von den 26 Produktionsanlagen des Unternehmens seien sieben bereits seit 20 Jahren oder länger in Betrieb. Diese Fabriken seien inzwischen vollständig abgeschrieben, wodurch sie ein hohes Rentabilitätsniveau erreicht hätten.Die vielleicht größte Bedrohung für den wachsenden Vorsprung von TSMC gehe nicht von den oben erwähnten Konkurrenten aus, sondern von China. Auch hier sollte die Bedeutung technologisch fortschrittlicher Chips hervorgehoben werden. Taiwan sei aus zwei Gründen ein attraktives Ziel für China: Eine Invasion Taiwans würde China Zugang zu den hochmodernen IC-Produktionskapazitäten verschaffen, die es dringend benötige, und es würde einen wichtigen Konkurrenten bei der Produktion von schwach haftenden ICs ausschalten. Obwohl in letzter Zeit viele Spekulationen über einen Einmarsch Chinas in Taiwan aufgekommen seien, gebe es bisher keinen Grund zur Annahme, dass eine Invasion unmittelbar bevorstehe.