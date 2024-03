Die Multiplikatoren für die Vergleichsunternehmen von Super Micro Computer unterlägen einer gewissen Volatilität. Die erste wichtige Erkenntnis sei jedoch, dass Super Micro Computer zu viel höheren Multiplikatoren als seine Konkurrenten gehandelt werde. Die zweite wichtige Erkenntnis ist, dass das Unternehmen unabhängig vom verwendeten Multiplikator und unabhängig davon, ob wir den Mittelwert oder den Medianwert betrachten, im Vergleich zu seinen Konkurrenten überbewertet zu sein scheint, so die Experten von XTB.



In Bezug auf die Bewertungen, die sowohl anhand des Mittelwerts als auch des Medians berechnet worden seien, liefere die Verwendung von Median-Multiplikatoren Bewertungen, die von 169,57 USD im Falle des EV/EBITDA-Multiplikators bis zu 703,41 USD im Falle des P/BV-Multiplikators reichen würden. Ein P/FCF-Multiplikator für Super Micro Computer könne nicht berechnet werden, da das Unternehmen in den letzten vier Quartalen zusammen einen negativen Free-Cash-Flow gehabt habe. Ein getrimmter Mittelwert (unter Ausschluss der höchsten und niedrigsten Bewertung) ergebe einen inneren Wert von 310,97 USD je Aktie, d.h. rund 70% unter dem gestrigen Barschlusskurs.



Super Micro Computer sei am Montag über die Marke von 1.000 USD geklettert und habe neue Allzeithochs erreicht. Ein Blick auf das Chart im H1-Intervall zeige jedoch, dass der Anstieg im Bereich von 1.150 USD gestoppt worden sei. Die Aktie sei am Dienstag inmitten eines allgemeinen Marktausverkaufs gefallen, habe sich aber gestern wieder in den Bereich von 1.150 USD erholen können. Die zukünftigen technischen Aussichten würden davon abhängen, was die Aktie als Nächstes tue. Sollte es nicht gelingen, den Bereich um 1.150 USD zu durchbrechen und einen Pullback zu vollziehen, würde sich auf dem Chart ein Doppel-Top-Muster zeigen. In einem solchen Szenario würde der Bereich um 1.000 USD als Nackenlinie des Musters dienen und ein wichtiges kurzfristiges Niveau darstellen, das es zu beobachten gilt, so die Experten von XTB. (Analyse vom 07.03.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Super Micro Computer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

1.040,50 EUR +0,77% (07.03.2024, 15:08)



NASDAQ-Aktienkurs Super Micro Computer-Aktie:

1.124,70 USD +3,13% (06.03.2024, 22:00)



ISIN Super Micro Computer-Aktie:

US86800U1043



WKN Super Micro Computer-Aktie:

A0MKJF



Ticker-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

MS5



NASDAQ-Symbol Super Micro Computer-Aktie:

SMCI



Kurzprofil Super Micro Computer Inc.:



Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) entwickelt und produziert hocheffiziente Servertechnologien sowie Produkte und Lösungen des Bereichs Green IT. Eingesetzt werden diese Anwendungen weltweit in IT-Abteilungen großer Unternehmen, in Datencentern, in Embbeded-Systemen und im Bereich Cloud Computing. (07.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Super Micro Computer-Aktienanalyse von XTB:Nach Ansicht der Experten von XTB ist die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) die Aktie der Woche.Super Micro Computer habe am Montag einen Kursanstieg von fast 20% verzeichnet und sei auf neue Allzeithochs geklettert. Ausgelöst worden sei der Anstieg durch eine Ankündigung von S&P Dow Jones Indices am Freitag nach Börsenschluss an der Wall Street. S&P Dow Jones Indices habe bekannt gegeben, dass Super Micro Computer und Deckers Outdoor mit Wirkung vom 18. März 2024 Whirlpool und Zions Bancorp im S&P 500-Index ersetzen würden.Die Aufnahme einer Aktie in den Index der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen deute darauf hin, dass die Nachfrage nach dieser Aktie in nächster Zeit steigen könnte. Der Grund dafür sei, dass Indexfonds, wie börsengehandelte Fonds, die den S&P 500-Index abbilden würden, ihre Portfolios an die neue Zusammensetzung des Index anpassen müssten. Das bedeute, dass sie Aktien von Super Micro Computer kaufen müssten, und zwar um den 18. März 2024, um eine möglichst geringe Diskrepanz zwischen der Index- und der Fondsperformance zu gewährleisten. Der sprunghafte Anstieg der Super Micro Computer-Aktien nach der Ankündigung sei ein Versuch, die Nachfrage der ETFs zu übertreffen.NVIDIA sei ein Star der laufenden KI-getriebenen Börsenrally, die seit Anfang 2023 um rund 500% gestiegen sei und das drittgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt geworden sei. Die Aufmerksamkeit für NVIDIA sollte nicht überraschen, da es sich um ein großes Unternehmen handle und die KI-getriebenen Renditen gigantisch seien. Es sei jedoch nicht das Unternehmen mit der besten Performance im Bereich KI. Super Micro Computer, ein Hersteller von Servern und anderen Geräten für die künstliche Intelligenz, habe seit Anfang des vergangenen Jahres einen atemberaubenden Kursanstieg von über 1.200% verzeichnet! Die Aktie werde auch rund 295% höher gehandelt als zum Jahresende 2023!Während selbst vage Erwähnungen der Beteiligung an der KI-Technologie in der einen oder anderen Form im vergangenen Jahr bei vielen Aktien zu Kurssprüngen geführt hätten, seien die Auswirkungen der KI auf das Geschäft von Super Micro Computer nicht vage und die massive Kursrally scheine zumindest bis zu einem gewissen Grad durch die Fundamentaldaten gerechtfertigt zu sein.Das Unternehmen habe Ende Januar 2024 die Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 (Kalender-Q4 2023) bekannt gegeben, die sich als sehr stark erwiesen hätten. Der Umsatz im zweiten Quartal sei im Vergleich zum Vorjahr um über 100% auf 3,66 Mrd. USD gestiegen, wobei der Bruttogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 67% auf 564,32 Mio. USD gestiegen sei. Das Betriebsergebnis sei im Jahresvergleich um 72% gestiegen, während der Nettogewinn um 68% höher ausgefallen sei als im Vorjahr. Diese solide Leistung sei kein einmaliges Ereignis gewesen, da das Unternehmen für das dritte Quartal 2024 einen Umsatz von 3,7 bis 4,1 Mrd. USD erwarte, gegenüber 1,28 Mrd. USD im dritten Quartal 2023. Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 (Juli 2023 bis Juni 2024) erwarte Super Micro Computer einen Umsatz von 14,3 bis 14,7 Mrd. USD, also rund 100% mehr als im Geschäftsjahr 2023. Es sei zu beachten, dass die Prognose für das Gesamtjahr im Vergleich zur vorherigen Umsatzprognose von 10 bis 11 Mrd. USD deutlich angehoben worden sei, da die starke KI-Nachfrage immer deutlicher werde.Beginnen wir mit dem wahrscheinlich populärsten fundamentalen Modell zur Bewertung von Aktien - der Discounted-Cashflow-Methode (DCF), so die Experten von XTB. Dieses Modell stütze sich auf eine Reihe von Annahmen. Während die Experten von XTB bei der Analyse der Aktie der Woche diese Annahmen in der Regel auf 5-Jahres-Durchschnittswerte stützen würden, würde ein solcher Ansatz für Super Micro Computer nicht funktionieren. Das Unternehmen erlebe dank der KI-Revolution eine massive Verbesserung der Geschäftsaussichten und die Annahme eines Umsatzwachstums oder einer operativen Marge auf der Grundlage von 5-Jahres-Durchschnitten würde die Aktie des Unternehmens deutlich unterbewerten.Dennoch hätten die Experten von XTB ein Umsatzwachstum von 20% und eine operative Marge von 11% angenommen, während die Annahmen für Steuersatz, Investitionsausgaben, Abschreibungen, Betriebskapital und WACC auf den jüngsten Zeiträumen basieren würden. In Anbetracht der Tatsache, dass Super Micro Computer in diesem Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 100% erwarte, könnten diese Annahmen als konservativ angesehen werden, aber ein so starkes Wachstum werde wahrscheinlich nicht über den anfänglichen KI-Boom hinaus anhalten. Da jedoch ein hohes Maß an Ungewissheit über das künftige Tempo des Umsatzwachstums bestehe, hätten die Experten von XTB beschlossen, detaillierte Prognosen für nur fünf Jahre zu erstellen, anstatt wie üblich für zehn Jahre. Das endgültige Umsatzwachstum werde mit 6% angenommen, während der endgültige WACC mit 9,5% angenommen werde.Auf der Grundlage dieser Annahmen ergebe sich ein innerer Wert der Aktien von Super Micro Computer von 949,12 USD - das seien rund 15% unter dem gestrigen Schlusskurs. Der prognostizierte Endwert mache fast 90% der DCF-Bewertung aus.Es sei zu beachten, dass der mit der DCF-Methode ermittelte innere Wert stark von den getroffenen Annahmen abhänge.Werfen wir nun einen Blick darauf, wie die Bewertung von Super Micro Computer im Vergleich zu anderen Unternehmen ist, so die Experten von XTB. Die Experten von XTB hätten eine Vergleichsgruppe gebildet, die aus sechs in den USA notierten Unternehmen bestehe, die als Konkurrenten von Super Micro Computer gelten würden: Cisco Systems, Dell Technologies, HP Inc, Hewlett Packard Enterprise, NetApp und Seagate Technology Holdings. Die Experten von XTB hätten sich sechs verschiedene Bewertungsmultiplikatoren angeschaut: P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/Umsatz und EV/EBITDA.