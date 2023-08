Nikola Jahresprognose 2023:



• Einnahmen: 100 bis 130 Mio. USD (50,8 Mio. USD im gesamten Jahr 2022)

• F&E-Ausgaben: 210 bis 220 Millionen Dollar

• Ausgelieferte Lkw: 300 bis 400 Lkw



In Anbetracht der Tatsache, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals 2023 etwas besser als erwartet ausgefallen seien und die Prognosen für das dritte Quartal sowie für das gesamte Jahr 2023 recht optimistisch seien, könne man sich fragen, was den Einbruch des Aktienkurses von Nikola verursacht habe. Die Antwort sei einfach - Nikola sei immer noch unsicher, ob es überleben werde. Das Unternehmen habe angegeben, dass es sich Sorgen mache, ob es in den nächsten zwölf Monaten als Unternehmen fortbestehen könne. Dies sei die dritte Warnung dieser Art seit Februar dieses Jahres und unterstreiche, dass die Aussichten wackeliger seien, als das Unternehmen in seinen Finanzprognosen dargestellt habe.



Nikola brauche zusätzliches Kapital, um zu überleben und zu wachsen. Die Aktionäre des Unternehmens hätten einem Vorschlag zur Ausgabe zusätzlicher Aktien zugestimmt, um die Kapitalposition zu stärken. Während das Unternehmen gesagt habe, dass die Genehmigung es ihm erlaube, die Gesamtzahl der Aktien von 0,8 auf 1,6 Milliarden zu verdoppeln, habe Nikolas neuer CEO Girsky gesagt, dass das Unternehmen 600 Millionen Dollar an zusätzlichem Kapital benötige. Da jedoch bereits eine massive Aktienemission genehmigt worden sei, sei nicht auszuschließen, dass das Unternehmen diese vollständig nutzen werde. Das Unternehmen habe gerade mit der Serienproduktion seines neuen Lkw begonnen und wolle im September mit der Auslieferung beginnen. Sollte sich dies als Erfolg erweisen, sei eine Aktienemission in vollem Umfang wahrscheinlich, da das Unternehmen seine Pläne zur Produktionssteigerung weiter vorantreiben würde.



Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die Situation bei Nikola heikel sei. Die hohe Fluktuation des Vorstandsvorsitzenden und die Zustimmung der Aktionäre zur Verdoppelung der Anzahl der ausstehenden Aktien seien nicht gerade das, was die Anleger suchen würden. Ganz zu schweigen davon, dass Nikola weiterhin Verluste erwirtschafte. Nichtsdestotrotz sähen die Zukunftsaussichten, insbesondere was die Auslieferungen für das Gesamtjahr betreffe, vielversprechend aber auch schwierig aus. Zwar sei es dem Unternehmen gelungen, die Effizienz zu verbessern, doch kämpfe es immer noch um eine grundlegende Wende bei den Finanzzahlen. Vieles werde davon abhängen, wie sich das Geschäft von Nikola im laufenden Quartal (Q3 2023) entwickele. Sollten die Produktion und die Auslieferung eines neuen Lkw wie geplant verlaufen, könnte das Unternehmen tatsächlich auf dem Weg in die Gewinnzone sein. Sollten sich die Ergebnisse im dritten Quartal jedoch nicht entscheidend verbessern, könnte dies dem Aktienkurs des Unternehmens zum Verhängnis werden.



Ein Blick auf das Nikola-Chart im H1-Intervall zeige, dass der jüngste Kurseinbruch sehr schnell und sehr steil gewesen sei. Die Aktie habe am Donnerstag, den 3. August, neue lokale Höchststände über 3,60 USD erreicht - nur einen Tag vor der Veröffentlichung der Gewinne und der Ankündigung des Abgangs des CEO. Die Aktie sei unter die untere Grenze der lokalen Marktgeometrie bei 2,87 USD gefallen, was auf eine Umkehr des kurzfristigen Trends hindeute. Weitere Bestätigungen seien später gefolgt - Durchbruch unter die 2,75 USD-Zone sowie unter die Aufwärtstrendlinie und den gleitenden 200-Stunden-Durchschnitt. Die Abwärtsdynamik verlangsamte sich jedoch und die Aktie wird heute vorbörslich sogar rund 2% höher gehandelt, so die Experten von XTB zu Nikola Corp. (Analyse vom 10.08.2023)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von XTB:Nach Ansicht der Experten von XTB ist die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) die Aktie der Woche.Die Nikola-Aktie werde seit Jahresbeginn wenig verändert gehandelt. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen habe in der vergangenen Woche eine Korrektur eingeleitet und sei seitdem um mehr als 40% eingebrochen. Damit seien alle Gewinne, die während der jüngsten zweimonatigen Rally erzielt worden seien, die die Aktien um mehr als 500% nach oben getrieben habe, zunichte gemacht worden. Das Unternehmen habe Ergebnisse veröffentlicht, die gar nicht so schlecht ausgefallen seien, aber die Genehmigung einer massiven Aktienemission und der Abgang des CEO würden die Aktie belasten.Während Nikola einst inmitten der Begeisterung der Investoren für Elektroautos gestanden habe, sei die Aktie in der Gunst der Erfinder gesunken, da das Unternehmen mehrmals erklärt habe, dass es unsicher sei, ob es in den zwölf Monaten als Unternehmen fortbestehen könne. Die Aktie werde derzeit unter 2,00 USD pro Aktie gehandelt - über 97% unter ihrem Allzeithoch vom Juni 2020! Allerdings sei die Aktie sogar noch niedriger gehandelt worden, wobei Anfang Juni 2023 ein Allzeittief knapp über der Marke von 0,50 USD erreicht worden sei.Bewertungen unter 1 Dollar seien sehr besorgniserregend, da ein Aktienkurs, der über einen längeren Zeitraum unter der 1-Dollar-Marke bleibe, ein Grund für die NASDAQ sei, die Aktie von der Börse zu nehmen.Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen, denn die Aktie habe begonnen sich zu erholen. Die Gründe für den Kursanstieg seien nach wie vor unklar. Einige würden sagen, dass die Rally durch die Forderungen von Milton Trevor - Nikola-Gründer, ehemaliger CEO und derzeitiger Hauptaktionär - angetrieben worden sei, das Management umzugestalten, andere würden sagen, dass sie von Kleinanlegern angetrieben worden sei, die sich wieder einmal den "Meme-Aktien" zugewandt hätten.In jedem Fall habe die Aktie begonnen zu steigen und sei in den nächsten anderthalb bis zwei Monaten um über 500% in die Höhe gesprungen. Dieser Aufschwung sei jedoch letzte Woche nach der Veröffentlichung der Unternehmensgewinne gestoppt worden.Nikola habe am Freitag, den 4. August, die Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Während der Bericht ein weiteres unprofitables Quartal für das Unternehmen gezeigt habe, seien die Ergebnisse nicht so schlecht gewesen, zumindest nicht im Vergleich zu den Markterwartungen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 15,3% auf 15,4 Mrd. USD gesunken, habe aber etwas besser gelegen, als von den Analysten erwartet. Der operative Verlust sei etwas höher ausgefallen als erwartet, während der EBITDA-Verlust und der Nettoverlust geringer ausgefallen seien als erwartet.Das Unternehmen habe jedoch auch mitgeteilt, dass es in diesem Quartal 33 Lkw produziert habe, gegenüber 50 im gleichen Zeitraum 2022. Die Auslieferungen seien von 48 im zweiten Quartal 2022 auf 45 zurückgegangen. Außerdem habe Nikola bekannt gegeben, dass sein CEO Michael Lohscheller zurücktrete und Steve Girsky, der Vorsitzende des Nikola-Verwaltungsrats, die Leitung des Unternehmens übernehmen werde. Lohscheller solle aus gesundheitlichen Gründen in der Familie zurückgetreten sein. Auch wenn Nikola in den fast anderthalb Jahren unter Lohschellers Führung nicht die Kurve gekriegt habe, sei dies der vierte CEO-Wechsel bei Nikola innerhalb von vier Jahren und eine so hohe Fluktuationsrate in der Führungsetage sei selten positiv.• Umsatz: 15,4 Mio. USD gegenüber 14,9 Mio. USD erwartet (-15,3% im Jahresvergleich)• Operativer Gewinn/Verlust: -168,6 Mio. USD gegenüber -159,8 Mio. USD erwartet (172,2 Mio. USD in Q2 2022)• EBITDA: -125,1 Mio. USD vs. -137,2 Mio. USD erwartet• Bereinigtes EPS: -USD0,20 gegenüber -USD0,25 erwartet (-USD0,41 in Q2 2022)• Nettoverlust: USD217,8 Millionen gegenüber USD173 Millionen in Q2 2023• Produzierte Lkw: 33 vs. 50 in Q2 2022• Ausgelieferte Lkw: 45 vs. 48 in Q2 2022Obwohl Nikola immer noch Schwierigkeiten habe, Gewinne zu erwirtschaften, blicke das Unternehmen weiterhin recht optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen erwarte ein eher durchwachsenes Quartal in Bezug auf die Verkäufe und gehe davon aus, dass der Umsatz die Schätzung von 34,2 Mio. USD verfehlen und bei 18 bis 28 Mio. USD liegen werde (zwischen -25% und +15% im Vergleich zum Vorjahr). Es werde jedoch erwartet, dass die Lkw-Auslieferungen deutlich über dem Niveau vom zweiten Quartal liegen würden.Auch die Prognosen für das Gesamtjahr könnten als optimistisch angesehen werden, da das Unternehmen davon ausgehe, dass sich der Umsatz für das Gesamtjahr im Vergleich zu 2022 mindestens verdoppeln und die Auslieferungen für das Gesamtjahr 300-400 Lkw erreichen würden. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 76 Lkw ausgeliefert habe, bedeute dies, dass für die zweite Jahreshälfte mit einer hohen Auslastung zu rechnen sei.Diese Verbesserung könnte durch die Einführung eines Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Lkw erreicht werden. Nikola habe gesagt, dass die Serienproduktion solcher Lastwagen am 31. Juli 2023 beginne und die ersten Auslieferungen an Kunden im September dieses Jahres erfolgen sollten.Nikola Q3/2023-Prognose:• Umsatz: 18 bis 28 Mio. USD gegenüber 34,2 Mio. USD erwartet (24,2 Mio. USD in Q3 2022)• Ausgelieferte Lkw: 60 bis 90