Für Netflix werde es immer schwieriger, neue Abonnenten zu gewinnen. Dafür gebe es eine Reihe von Gründen - steigende Produktionskosten, die die Anzahl der neuen Titel, die auf der Netflix-Plattform produziert und gestreamt würden, begrenzen würden, sowie der zunehmende Wettbewerb in der Branche. Letzteres gelte vor allem deshalb, weil Videostreaming-Anbieter beginnen würden, Exklusivverträge mit großen Filmproduktionsstudios abzuschließen, was bedeute, dass die Kunden jetzt mindestens mehrere Plattformen abonnieren müssten, wenn sie Zugang zu bekannten Klassikern haben möchten. Die gemeinsame Nutzung von Konten habe daher zugenommen, und Netflix schätze, dass bis zu 43% der Nutzer ihre Passwörter mit anderen teilen würden. Netflix habe lange Zeit versprochen, dagegen vorzugehen, da die Beendigung der gemeinsamen Nutzung von Konten dazu beitragen könnte, das Abonnentenwachstum zu überprüfen oder zumindest die Gewinne durch die Einführung kostenpflichtiger Sharing-Systeme zu steigern.



Es sei erwartet worden, dass die Maßnahmen im ersten Quartal 2023 ergriffen würden und sich bereits im zweiten Quartal 2023 positiv auf die Ergebnisse auswirken würden. Das Unternehmen habe jedoch bekannt gegeben, dass es beschlossen habe, die Maßnahmen auf das 2. Quartal 2023 zu verschieben, was bedeute, dass der erwartete Abonnentenanstieg erst später im Jahr eintreten werde, und dies dürfte der Hauptgrund für die schwächeren Prognosen für 2. Quartal 2023 sein.



Das Abonnentenwachstum von Netflix habe sich deutlich verlangsamt, da der Wettbewerb in der Video-Streaming-Branche und die Kosten gestiegen seien. Das Unternehmen hoffe, dass ein hartes Vorgehen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern (das nun für Q3 2023 erwartet werde) zur Wiederbelebung beitragen werde. (Quelle: Bloomberg, XTB)



Einer der positiven Höhepunkte des Finanzberichts sei ein massiver Anstieg des freien Cashflows. Das Unternehmen habe einen freien Cashflow von 2,12 Milliarden Dollar für das Quartal gemeldet, den höchsten in der Geschichte des Unternehmens, angetrieben von 2,18 Milliarden Dollar aus dem operativen Geschäft, ebenfalls der höchste aller Zeiten. Der sprunghafte Anstieg des operativen Cashflows sei darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen weniger für Inhalte ausgegeben habe (2,45 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2023 gegenüber fast 3,6 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2022). Netflix plane, die Ausgaben für Inhalte im Zaum zu halten und habe beschlossen, die FCF-Prognose für das Gesamtjahr von rund 3,0 Milliarden Dollar auf mindestens 3,5 Milliarden Dollar anzuheben. Dies sei wahrscheinlich die wichtigste Erkenntnis aus der Mitteilung, wenn es um die Aktienkursaussichten gehe, denn ein höherer freier Cashflow würde es Netflix ermöglichen, mehr Rückkäufe zu tätigen.



Vorsichtigere Ausgaben für Inhalte hätten zu einem Anstieg des operativen Cashflows von Netflix geführt, was wiederum einen Anstieg des freien Cashflows zur Folge gehabt habe. (Quelle: xStation5 von XTB)



Netflix sei am Dienstag nachbörslich um über 10% eingebrochen. Dieser Rückgang sei jedoch vor der Eröffnung der Wall Street-Sitzung am Mittwoch verringert worden, nachdem die Führungskräfte des Unternehmens die Bedenken der Anleger etwas zerstreut hätten, indem sie z.B. gesagt hätten, dass die Einführung des kostenpflichtigen Sharing-Programms in den Ländern, in denen es bereits eingeführt worden sei, gut verlaufen sei und in den meisten Märkten des Unternehmens im zweiten Quartal 2023 fortgesetzt werde. Letztendlich sei die Aktie den Mittwochshandel mit einer eher kleinen, etwa 3%igen Kurslücke nach unten gestartet.



Ein Blick auf Netflix (NFLX.US) im D1-Chart zeige, dass sich die Aktie seit Mitte 2022 in einem Aufwärtstrendkanal befinde. Was im Zeitraum Januar-Februar 2023 wie ein potenzieller Ausbruch nach oben ausgesehen habe, sei an der Widerstandszone gestoppt worden, die durch das 38,2%-Retracement des Kurseinbruchs von 2021-2022 markiert werde, und die Aktie sei später unter die obere Begrenzung des Kanals zurückgekehrt. Der Aktienkurs habe nach den Zahlen die Unterstützungszone bei 320 Dollar getestet, und bisher sehe es so aus, als hätten die Bullen sie verteidigt.



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktie der Woche: Netflix: Aktie fällt nach Q1-Zahlen - Deutliche Verlangsamung des Abonnentenwachstums - Aktiennews







Das US-amerikanische Video-Streaming-Unternehmen Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) hat Anfang der Woche die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht, die eine Enttäuschung darstellen, so die Experten von XTB.Während die Ergebnisse im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen hätten, habe das verlangsamte Abonnentenwachstum Anlass zur Sorge gegeben und einen Rückgang der Aktien des Unternehmens ausgelöst. Aber sei der Bericht wirklich so schlecht gewesen? Die Experten von XTB werfen einen Blick auf die Details.Wenn man sich die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 ansehe, die Netflix am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlicht habe, könne man nur schwer verstehen, warum der Aktienkurs nach den Ergebnissen gefallen sei. Die Gewinne und Umsätze hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen. Eine wichtige Kennzahl für Netflix - der Abonnentenzuwachs - habe jedoch enttäuscht, da das Unternehmen im Berichtszeitraum nur 1,75 Millionen neue Abonnenten hinzugewonnen habe, verglichen mit 2,3 Millionen erwarteten. Darüber hinaus habe das Unternehmen eine enttäuschende Prognose für das zweite Quartal 2023 abgegeben, die auf geringere Gewinne, Umsätze und neue Abonnenten hinweise. Andererseits habe das Unternehmen erklärt, dass es auf dem besten Weg sei, seine bisherigen Finanzziele für das Gesamtjahr zu erreichen, und der freie Cashflow für das Gesamtjahr sei von rund 3,0 Mrd. Dollar auf mindestens 3,5 Mrd. Dollar gesteigert worden.Highlights: Zahlen Q1 2023 Ergebnis- EPS: 2,88 Dollar vs. 2,86 Dollar erwartet (3,53 Dollar Q1 2022)- Reingewinn: 1,305 Mrd. Dollar vs. 1,29 Mrd. Dollar erwartet (-18,2% im Jahresvergleich)- Umsatzerlöse: 8,16 Mrd. Dollar vs. 8,18 Mrd. Dollar erwartet (+3,7% im Jahresvergleich)- Freier Cashflow: 2,116 Mrd. Dollar- Neu hinzugekommene Abonnenten: 1,75 Mio. vs. 2,3 Mio. erwartet (-0,203 Mio. Q1 2022)Prognosen für Q2 2023- EPS: 2,84 Dollar (Erwartung 3,08 Dollar)- Umsatz: 8,24 Mrd. Dollar (voraussichtlich 8,47 Mrd. Dollar)- Abonnentenzuwachs ähnlich wie Q1 2023Obwohl sich das Umsatzwachstum von Netflix im Vergleich zum 4. Quartal 2022 verbessert habe, sei es immer noch eines der langsamsten der letzten Jahre gewesen. (Quelle: Bloomberg, XTB Research)