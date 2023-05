Aus technischer Sicht sei der Ausblick für die Aktie des Unternehmens bullish, da der Aktienkurs am Ende der Vorwoche die obere Grenze eines aufsteigenden Dreiecksmusters durchbrochen habe. Ein klassischer Ausbruch nach oben aus diesem Muster deute auf die Möglichkeit eines Anstiegs auf bis zu 81,50 US-Dollar hin - ein Niveau, das seit Ende März 2022 nicht mehr erreicht worden sei. Um jedoch diese Niveaus zu erreichen, müssten die Bullen eine mittelfristige Widerstandszone im Bereich von 74,25 US-Dollar durchbrechen. (Analyse vom 25.05.2023)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von XTB:Nach Ansicht der Experten von XTB ist die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) die Aktie der Woche.Micron Technology habe zu Beginn der Woche Schlagzeilen gemacht, nachdem China einige Produkte des Unternehmens aus Sicherheitsgründen verboten habe. Dies sei ein weiteres Kapitel im Technologiekrieg zwischen den USA und China und könnte sich auf den Umsatz des Unternehmens auswirken. Allerdings habe Micron kürzlich eine große Investition in Japan angekündigt, die dazu beitragen könnte, die Probleme in China auszugleichen.Die Cyberspace Administration of China, die chinesische Cybersecurity-Behörde, habe in einer Erklärung am Sonntag erklärt, dass einige Produkte des US-amerikanischen Speicherchip-Herstellers Micron Technology die Sicherheitstests nicht bestanden hätten. Die Behörde habe gesagt, dass Produkte von Micron ein erhebliches Risiko für die kritische Informationsinfrastruktur-Lieferkette darstellen würden und daher Unternehmen, die an Projekten zur kritischen Informationsinfrastruktur beteiligt seien, den Gebrauch dieser Produkte einstellen sollten.Die Maßnahme könne als weiteres Kapitel im Handelskrieg zwischen China und den USA und als Vergeltung Chinas angesehen werden. Die Vereinigten Staaten hätten seit Jahren den Export von Chips nach China beschränkt und chinesische Technologieunternehmen wie Huawei aus Sicherheitsgründen ins Visier genommen. Zweifellos werde diese Entscheidung in erster Linie von politischen Motiven angetrieben und weniger von Sicherheitsbedenken. Dies scheine insbesondere zutreffend zu sein, da sie kurz nach dem G7-Gipfel angekündigt worden sei, während dem die G7-Führer ihre Bedenken über China geäußert und eine Verringerung der Abhängigkeit von China in kritischen Lieferketten gefordert hätten.Obwohl China für etwa 11% des Umsatzes von Micron verantwortlich sei, habe das Unternehmen angegeben, dass etwa ein Viertel seines Umsatzes aus direkten oder indirekten Verkäufen an chinesische Unternehmen stamme. Die Auswirkungen des chinesischen Verbots dürften jedoch tatsächlich viel geringer sein. China habe den Einsatz von Micron-Chips in nationalen Projekten zur kritischen Informationsinfrastruktur verboten. Dies betreffe hauptsächlich den öffentlichen Sektor - Regierungs- und Telekommunikationsunternehmen -, die nur einen Bruchteil des Unternehmensumsatzes ausmachen, da Micron hauptsächlich an den Privatsektor in China verkaufe.Obwohl die chinesische Entscheidung, den Einsatz von Micron-Chips in der kritischen Informationsinfrastruktur zu verbieten, das Geschäft des Unternehmens negativ beeinflussen werde, habe es kürzlich auch positive Nachrichten für den US-amerikanischen Chiphersteller gegeben. Micron habe angekündigt, bis zu 500 Milliarden JPY (etwa 3,75 Milliarden US-Dollar) in Japan zu investieren, wobei Japan dem Unternehmen rund 200 Milliarden JPY (etwa 1,5 Milliarden US-Dollar) an finanziellen Anreizen biete.Das Geschäft von Micron Technology habe in letzter Zeit mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt - der Umsatz sei aufgrund des Überangebots auf dem Speicherchip-Markt zurückgegangen und dies habe auch negative Auswirkungen auf die Gewinne gehabt. Micron habe in den beiden vorherigen Quartalen einen Nettoverlust gemeldet, wobei der Nettoverlust im zweiten Quartal 2023 bei 2,1 Milliarden US-Dollar gelegen habe. Es sollte jedoch gesagt werden, dass dies hauptsächlich auf eine Abschreibung des Lagerbestands in Höhe von 1,43 Milliarden US-Dollar zurückzuführen gewesen sei. Dennoch erwarte das Unternehmen, dass sich die Dinge in Zukunft verbessern würden.Obwohl die Prognose für Q3 keine solche Verbesserung zeige, deute sie auch nicht auf eine weitere Verschlechterung hin. Micron erwarte, dass die Q3-Ergebnisse mehr oder weniger unverändert gegenüber Q2 sein würden und ebenfalls von Abschreibungen des Lagerbestands betroffen sein würden, wenn auch in geringerem Umfang (rund 500 Millionen US-Dollar). Eine Rückkehr zur Profitabilität werde erst Mitte 2024 erwartet.Chinas Entscheidung, Produkte von Micron zu verbieten, habe zu einer fast 4%-igen bearishen Preislücke bei der Aktie des Unternehmens zu Beginn des Handels am Montag an der Wall Street geführt. Der gesamte Halbleitersektor habe am Montag unter Druck gestanden. Allerdings seien starke Gewinne bei Halbleiteraktien zu verzeichnen gewesen, dank eines herausragenden Quartalsberichts von NVIDIA.