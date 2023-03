Vieles hänge jedoch vom aktuellen Kurs der Geldpolitik der FED ab, sodass die Banken wahrscheinlich noch weiteren nicht realisierten Verlusten ausgesetzt seien.



Grund 3: Auswirkung nicht realisierter Verluste auf die Kapitalquoten



JPMorgan erkläre die Hauptgründe für die finanziellen Probleme der Silicon Valley Bank:



Die Einlagen bei US-Banken seien zwischen dem vierten Quartal 2019 und dem ersten Quartal 2022 um 5,4 Billionen Dollar gewachsen, und aufgrund der schwachen Kreditnachfrage seien nur ca. 15% davon verliehen worden - der Rest sei in Wertpapiere investiert oder als Bargeld einbehalten worden. Die Banken würden diese Wertpapiere als "available-for-sale" (AFS) oder als "hold-to-maturity" (HTM) bezeichnen. Die SVB habe sich bei ihrem wachsenden Wertpapierportfolio stark auf HTM gestützt: Bis 2019 sei ihr AFS-Bestand von 14 auf 27 Milliarden Dollar gestiegen, während ihr HTM-Bestand von 14 auf 99 Milliarden Dollar angewachsen sei. Der Verkauf von HTM-Wertpapieren werde dadurch erschwert, dass er dazu führe, dass größere Teile des Portfolios plötzlich auf dem Markt eingepreist würden, was dazu führen könne, dass die Bank bei der Transaktion einen Verlust verzeichne.



JPMorgan habe eine Analyse der Auswirkungen von SVB Financial auf das Bankensystem erstellt. Die Analyse zeige deutlich, dass die um nicht realisierte Verluste bereinigte Core-Tier-1-Kapitalquote von SVB Financial bei etwa 0% liege.



First Republic halte weiterhin eine hohe Kernkapitalquote von 6% aufrecht, die mit den Prognosen von JPMorgan übereinstimme.



Grund 4: First Republic sei eine weniger riskante Bank



First Republic handle nicht mit exotischen Derivaten, investiere nicht in Ramschanleihen, vergebe keine Kreditkarten oder Autokredite und habe keine Kredite mit negativer Amortisation. Daher sei das operationelle Risiko der Bank geringer als das anderer Banken.



Zusammenfassung



Die drastischen Rückgänge im regionalen Bankensektor würden die Möglichkeit bieten, regionale Bankaktien günstig zu kaufen, allerdings nur für Anleger, die mit hohen Kursschwankungen umgehen könnten.



First Republic ist eine Regionalbank mit wohlhabenden Kunden, und mit Kreditabschreibungen von nur 0% scheinen ihre Gläubiger kreditwürdig zu sein, so die Experten von XTB. Da jedoch viele Einlagen nicht versichert seien, bestehe das Risiko, dass die Einleger ihr Geld aus First Republic abziehen könnten. JPMorgan habe der Bank 70 Mrd. Dollar an Liquidität angeboten, und die FED habe über ihr Bank Term Funding Program zusätzliche Mittel bereitgestellt.



Mit Blick auf die Zukunft zeige die Analyse von JPMorgan ein dramatisches Ergebnis für die CET1-Kapitalquote von SVB's Financial. Die CET1-Kapitalquote von First Republic werde voraussichtlich bei soliden 6% liegen. Darüber hinaus sei das Risikomanagement von First Republic günstig, da die Bank nicht mit exotischen Derivaten handle, nicht in Ramschanleihen investiere, keine Kreditkarten oder Autokredite ausgebe und keine Kredite mit negativer Tilgung habe. Daher sei das operationelle Risiko der Bank geringer als bei anderen Banken. Es handle sich um eine sehr riskante Investition, die nur für die mutigsten Anleger in Frage komme, aber der potenzielle Gewinn könne das Risiko aufwiegen.



Börsenplätze First Republic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs First Republic-Aktie:

24,20 EUR -21,43% (16.03.2023, 17:15)



NYSE-Aktienkurs First Republic-Aktie:

24,8101 USD -20,38% (16.03.2023, 17:00)



ISIN First Republic-Aktie:

US33616C1009



WKN First Republic-Aktie:

A1C7VF



Ticker-Symbol First Republic-Aktie:

81R



NYSE-Symbol First Republic-Aktie:

FRC



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (16.03.2023/ac/a/n)







SVB Financial sei die Holdinggesellschaft von Silicon Valley, einer Bank, die auf die Finanzierung von Technologie-Start-ups spezialisiert sei. Am 8. März habe SVB Financial den Verkauf ihres Wertpapierportfolios (hauptsächlich Staatsanleihen) im Wert von rund 21 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Dies habe im ersten Quartal 2023 zu einem Verlust nach Steuern von 1,8 Milliarden Dollar geführt.Risikokapitalgeber wie Founders Fund (Peter Thiel), Union Square, Tribe Capital und Founders Collective hätten ihren Portfoliounternehmen geraten, Barmittel anderweitig anzulegen. Auch der CEO von Y Combinator, Garry Tan, habe sein Netzwerk von Start-ups gewarnt, dass das Solvenzrisiko real sei und dass auch sie ihr Engagement bei der Bank reduzieren sollten. Der Ansturm auf die Bank, der erzwungene Verkauf des Anleiheportfolios und die Verbuchung eines Verlusts aus dem Geschäft seien der Sargnagel für die SVB Bank gewesen.Der Abzug von Einlagen sei für die Banken katastrophal, da sie als Sicherheit für Kredite dienen würden. Die Federal Deposit Insurance Corp. habe die Silicon Valley Bank übernommen, die nach der Schließung der SVB Financial durch die kalifornischen Aufsichtsbehörden unter Zwangsverwaltung gestellt worden sei. Die Panik bei den Bankaktien könnte jedoch eine Gelegenheit sein, Aktien von überbewerteten Unternehmen zu kaufen, die starke Fundamentaldaten hätten. First Republic könnte eines davon sein. Hier sind vier Argumente, die man in Betracht ziehen sollte.Grund 1: Zusätzliche Finanzierung durch JPMorgan und die Federal ReserveFirst Republic sei von einem Höchststand von 210 Dollar im November 2021 auf heute 31 Dollar gefallen. Am Montag hätten die Aktien bei 19 Dollar pro Stück notiert. Die Anleger seien offensichtlich in Panik und würden sich fragen, ob First Republic die nächste Bank sei, die von den Aufsichtsbehörden geschlossen werde.First Republic sei eine Bank mit wohlhabenden und kreditwürdigen Kunden, was sie aufgrund ihres großen unversicherten Einlagenvolumens auch etwas riskant mache. Mehr als 140 Milliarden Dollar ihrer Einlagen würden sich auf Konten befinden, die die Bundeseinlagenversicherungsgrenze überschreiten würden.JPMorgan habe First Republic den Zugang zu Mitteln in Höhe von 70 Mrd. Dollar garantiert. Die Federal Reserve habe der Bank außerdem zusätzliche Finanzierungskapazitäten im Rahmen ihres 25 Mrd. Dollar schweren Bank Term Funding Program im Austausch gegen hochwertige Sicherheiten wie Staatsanleihen angeboten.Die Probleme der SVB Financial seien auf hohe nicht realisierte Verluste in ihrem Wertpapierportfolio zurückzuführen. First Republic habe in ihren Ergebnissen für das 4. Quartal 2022 interessante Daten zu ihren Finanzanlagen und ihrem zur Veräußerung verfügbaren Portfolio vorgelegt.Das kombinierte Anlageportfolio (bestehend aus zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren, bis zur Fälligkeit gehaltenen Wertpapieren und Aktien, ohne ACLs) habe zum 31. Dezember 2022 bzw. 2021 15% bzw. 14% des Gesamtvermögens ausgemacht.Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des zur Veräußerung verfügbaren Portfolios habe 4,4 bzw. 3,9 Jahre zum 31. Dezember 2022 bzw. 2021 betragen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des bis zur Endfälligkeit gehaltenen Portfolios habe 10,8 bzw. 10,6 Jahre zum 31. Dezember 2022 bzw. 2021 betragen.Verglichen mit der Portfolio-Allokation von SVB Financials von 57% sei ein Anteil von 15% an Wertpapieren des Anlagevermögens nicht viel. Dadurch werde das Potenzial für erhebliche nicht realisierte Verluste aus fallenden Anleihekursen begrenzt.Grund 2: Geringes Risiko von nicht realisierten Verlusten in % des gesamten EigenkapitalsDie Märkte seien in Aufruhr, da die Anleger aus Angst vor einem Ansturm auf die Banken aus dem Markt fliehen würden. Western Alliance Bancorporation sei um 21%, PacWest um 51% und First Foundation um 32% gesunken. Diese Banken würden dieselben Risikofaktoren aufweisen wie die Silicon Valley Bank: Sie seien in hohem Maße von nicht realisierten Wertpapierverlusten in Prozent des Gesamtkapitals betroffen.Eine Möglichkeit, einen Einblick in die Risikoexposition einiger regionaler Banken zu erhalten, bestehe darin, das negative AOCI durch das Gesamteigenkapital der Bank abzüglich des AOCI zu dividieren (indem die nicht realisierten Verluste aus AFS-Wertpapieren wieder zum Gesamteigenkapital addiert würden). FactSet habe eine Liste von 10 Regionalbanken mit ähnlichen Risikofaktoren wie SVB Financial erstellt. Die Liste zeige, dass First Republic keine signifikanten AOCI-Verluste im Verhältnis zum gesamten Eigenkapital abzüglich AOCI gehabt habe. Dies sei darauf zurückzuführen, dass nur 15% der Aktiva aus einem Gesamtportfolio von Wertpapieren bestünden.