- Die Regierung sei nicht bereit zu intervenieren, FRC brauche eine private Rettungsaktion.



Der Einbruch des Aktienkurses der First Republic Bank habe die Ängste über die Bankenkrise in den Vereinigten Staaten neu entfacht, doch jüngsten Medienberichten zufolge scheine sich die US-Regierung nicht darum zu kümmern, zumindest noch nicht. CNBC habe berichtet, dass die US-Regierung nicht bereit sei, zu intervenieren, und den Vorschlag der FRC abgelehnt habe, dass die Regierung ihre Wertpapiere zu über dem Marktpreis liegenden Preisen aufkaufen solle. Es sei auch berichtet worden, dass das US-Finanzministerium nicht bereit sei, sich an einer kostspieligen Rettungsaktion zu beteiligen, ähnlich wie bei der SVB und der Signature Bank, als es alle Einlagen unabhängig von ihrer Größe, ihrem Eigentümer oder der FDIC-Versicherungsgrenze versichert habe.



Dies bedeute, dass die Rettung möglicherweise von privaten Banken kommen müsse. Wie die Experten jedoch bereits gesagt hätten, müssten zur Rettung der First Republic Bank ihre Vermögenswerte zu über dem Marktpreis liegenden Preisen gekauft werden - mit anderen Worten zum Nachteil des Käufers. Politico berichte, dass niemand bereit sei, diese Vermögenswerte zu solchen Preisen zu kaufen, ohne staatliche Garantien für das Geschäft zu erhalten. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass sich eine Gruppe von US-Banken tatsächlich bereit erkläre, diese Wertpapiere zu kaufen, da dies aus geschäftlicher Sicht eine kluge Entscheidung sein könnte. Und warum? Es könnte auf eine einfache Entscheidung hinauslaufen:



- Kauf eines Portfolios von Vermögenswerten im Wert von 100 Mrd. Dollar zu einem über dem Marktpreis liegenden Preis (und Verlust dabei)



- Risiko von rund 30 Mrd. Dollar an zusätzlichen FDIC-Versicherungsprämien, falls die First Republic Bank scheitere



Es wäre zwar ein Ratespiel, vorherzusagen, wie die Situation ausgehe, aber es sehe so aus, als ob beide Seiten - die Regierung und die privaten Banken - ein wenig nachgeben würden. Es sei höchst unwahrscheinlich, dass die US-Regierung FRC einfach scheitern lasse und damit einen weiteren Dominoeffekt auslöse. Wahrscheinlich werde eine Gruppe von Banken die FRC-Aktiva aufkaufen und die US-Regierung werde ihnen eine Art Garantie geben. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den 30 Milliarden Dollar, die elf große US-Banken im März bei der FRC geparkt hätten, um nicht versicherte Einlagen handle - ein Ausfall der FRC würde daher den Zugriff auf diese Mittel erschweren. Andererseits scheine es auch nicht möglich zu sein, diese Gelder jetzt abzuziehen, da dies ein Genickbruch wäre und einen endgültigen Zusammenbruch der Bank auslöse.



Börsenplätze First Republic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs First Republic-Aktie:

5,15 EUR 0,00% (27.04.2023, 15:22)



NYSE-Aktienkurs First Republic-Aktie:

5,69 USD -29,75% (26.04.2023, 22:04)



ISIN First Republic-Aktie:

US33616C1009



WKN First Republic-Aktie:

A1C7VF



Ticker-Symbol First Republic-Aktie:

81R



NYSE-Symbol First Republic-Aktie:

FRC



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (27.04.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktie der Woche: First Republic Bank befindet sich nach den Quartalsergebnissen im freien Fall - AktiennewsDie First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) kehrte diese Woche nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am Montagabend in den Fokus zurück, so die Experten von XTB.Die Veröffentlichung habe das Ausmaß des Schadens gezeigt, den die Bank in den jüngsten Turbulenzen im US-Bankenwesen erlitten habe, und habe deutlich gemacht, dass die Bank das Risiko eines Zusammenbruchs noch nicht habe abwenden können. Dies habe allein am Dienstag einen Kurssturz von rund 50% ausgelöst! Die Experten von XTB werfen einen genaueren Blick auf die Vorgänge bei diesem mittelgroßen US-Kreditinstitut.Die in den ersten beiden Wochen der Wall-Street-Berichtssaison für das erste Quartal 2023 veröffentlichten Ergebnisberichte der US-Banken seien recht positiv gewesen und hätten dazu beigetragen, das Vertrauen in den Sektor nach den jüngsten, von der SVB ausgelösten Turbulenzen zu stärken. Dies habe sich jedoch in dieser Woche nach der Veröffentlichung der First Republic Bank geändert - eine der Banken, die am stärksten von den Turbulenzen im US-Bankensektor betroffen gewesen sei, sich aber dennoch über Wasser habe halten können.Die First Republic Bank habe für das erste Quartal 2023 einen Rückgang um 41% von 176,4 Mrd. Dollar auf 104,5 Mrd. Dollar gemeldet und damit den niedrigsten Stand seit der zweiten Hälfte des Jahres 2020 erreicht. Dies sei eine Folge der Einlagenflucht aus kleinen und mittelgroßen US-Banken im Gefolge der jüngsten US-Bankenturbulenzen. Ein Einbruch der Einlagen um 41% in einem einzigen Quartal sehe zwar gewaltig aus, doch sollte man bedenken, dass die tatsächliche Einlagenflucht noch größer gewesen sei - immerhin habe die First Republic Bank 30 Mrd. USD an Einlagen von elf großen US-Banken erhalten, um die Situation zu stabilisieren. Das bedeute, dass die tatsächliche Einlagenflucht eher bei 100 Mrd. Dollar oder rund 57% gelegen habe!Die First Republic Bank habe im ersten Quartal 2023 einen Einbruch der Einlagen um 41% verzeichnet. (Quelle: Bloomberg, XTB)Angesichts eines solch massiven Einlagenabflusses dürfe man sich über einen massiven Kurssturz der First Republic Bank-Aktie am Dienstag (-50%) und gestern (-30%) nicht wundern. Die Geschäftsleitung der Bank habe sich geweigert, während einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals Fragen von Analysten entgegenzunehmen und zu beantworten, was die Besorgnis noch verstärkte und dem Aktienkurs sicherlich nicht zuträglich gewesen sei.Bloomberg habe am Dienstag berichtet, dass die First Republic Bank den Verkauf von Wertpapieren mit langen Laufzeiten im Wert von 50 bis 100 Mrd. Dollar prüfe, z.B. Hypotheken. Begründet werde dieser Schritt mit der Notwendigkeit, die Duration ihrer Aktiva und Passiva besser in Einklang zu bringen. Die Durationsinkongruenz - das Versäumnis, das Portfolio zu immunisieren und das Zinsrisiko abzusichern - sei einer der Hauptgründe für den Zusammenbruch der SVB gewesen, als die nicht realisierten Verluste aus ihrem Anleiheportfolio nach der aggressiven Straffung der FED-Politik zugenommen hätten. Wenn es der First Republic Bank nicht gelinge, die Duration zwischen Aktiva und Passiva besser aufeinander abzustimmen, könnte sie bei anhaltender Zinsvolatilität Probleme riskieren - auch wenn der Zinserhöhungszyklus der FED wahrscheinlich bald pausieren werde, bedeute die Verschlechterung des makroökonomischen Bildes, dass das Risiko von Zinssenkungen nicht unterschätzt werden sollte.Die First Republic Bank habe im 1. Quartal 2023 einen massiven Anstieg der Kreditaufnahme verzeichnet und habe neue kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von über 70 Mrd. Dollar aufgenommen, die innerhalb von zwölf Monaten zurückgezahlt werden müssten. (Quelle: Bloomberg, XTB)Die First Republic Bank habe im ersten Quartal 2023 einen Rückgang der Einlagen um über 40% verzeichnet. Die Kredite seien jedoch in diesem Quartal um 3,9% gestiegen, was zu einer großen Diskrepanz zwischen den beiden Werten geführt habe. (Quelle: Bloomberg, XTB)Die Frage "Wie geht es weiter?" sei für die First Republic Bank schwer zu beantworten. Es sehe so aus, als ob die First Republic Bank nicht in der Lage sein werde, den Turnaround aus eigener Kraft zu schaffen. Sie werde Hilfe von außen benötigen. Bei den erwähnten 50-100 Mrd. Dollar an Vermögenswerten, die die Bank verkaufen wolle, handle es sich nicht um ein toxisches Portfolio - es solle überwiegend aus hochwertigen Krediten bestehen. Angesichts des steilen Anstiegs der Zinssätze würde der Verkauf dieser Vermögenswerte zum aktuellen Marktpreis jedoch höchstwahrscheinlich einen großen Verlust bedeuten. Dies wiederum könnte weitere Probleme für die Bank bedeuten - es sei daran erinnert, dass der überstürzte Verkauf von Anleiheportfolios durch die SVB zur Deckung des Liquiditätsbedarfs ein milliardenschweres Loch in ihre Bilanz gerissen und schließlich zu ihrem Untergang geführt habe. First Republic werde jedoch versuchen, diese Vermögenswerte zu über dem Marktpreis liegenden Preisen zu verkaufen.- Nun könne man sich fragen, warum jemand einen zu hohen Preis für diese Wertpapiere zahlen möchte. Die Situation sei komplexer als sie scheine.