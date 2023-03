Mehr als die Hälfte des Kreditportfolios der SVB bestehe aus so genannten "Capital Call Lines". Diese würden von Private-Equity-Fonds zur Deckung des Betriebskapitalbedarfs zwischen den Kapitalbeschaffungen genutzt. Diese Kredite seien in der Regel risikoarm, da sie durch große private Portfolios mit niedrigem Beleihungsauslauf gesichert seien. Außerdem seien sie meist variabel verzinst und hätten eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.



Die andere Hälfte des Portfolios konzentriere sich hauptsächlich auf Darlehen an einkommensstarke Privatpersonen und auf Darlehen an fremdfinanzierte Buy-out-Firmen oder Start-ups in der Frühphase. Der Teil des Portfolios, der sich auf Start-ups in der Frühphase und fremdfinanzierte Übernahmen konzentriere, sei der risikoreichste, insbesondere im derzeitigen Umfeld. Er sei jedoch so klein, dass selbst wenn die FCNCA alle ihre Investitionen verlieren sollte, dies nicht zu einer Insolvenz der Bank führen würde.



Bei SVB-Krediten bestehe ein zusätzlicher Schutz in der Vereinbarung mit der FDIC, sich an etwaigen Verlusten zu beteiligen. Bei einem Verlust von mehr als 5 Mrd. Dollar übernehme die FDIC die Hälfte der Verluste.



Zusammenfassung



First Citizens BancShares, Inc. müsse in den derzeit am wenigsten populären Bereichen des Marktes tätig sein. Risikokapitalfinanzierungen, gewerbliche Immobilien und regionale Banken würden als sehr riskant gelten. Das Geschäft zu sehr günstigen Bedingungen, das sie von der FDIC erhalten hätten, und ihre finanzielle Situation würden jedoch die Fundamentaldaten für die Bank günstig erscheinen lassen.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktie der Woche: First Citizens Bank - einer der Hauptnutznießer des Konkurses der SVB - AktiennewsFirst Citizens BancShares (ISIN: US31946M1036, WKN: 925298, Ticker-Symbol: FC6A, NASDAQ-Symbol: FCNCA) hat einen Teil der Silicon Valley Bank ( ISIN US78486Q1013 WKN A0ET46 ) von der FDIC erworben, so die Experten von XTB.Bezeichnenderweise habe sie einen Abschlag von 16,5 Mrd. Dollar erhalten. Dies sei ein enormer Betrag, wenn man bedenke, dass die FCNCA vor der Transaktion nur über ein Eigenkapital von 8,8 Mrd. Dollar verfügt habe.Zusätzlich zu diesem beträchtlichen Rabatt habe First Citizens BancShares, Inc. mehrere weitere Vorteile erhalten. Eine 5-jährige Kreditfazilität in Höhe von 35 Mrd. Dollar mit einem Zinssatz von 3,5%. Fünfjährige Staatsanleihen würden derzeit mit 3,5% verzinst, sodass ein Kredit in dieser Höhe ein echtes Schnäppchen sei. Darüber hinaus habe die Bank von der FDIC eine Verlustbeteiligung erhalten, falls die Kreditverluste 5 Mrd. Dollar übersteigen würden. All dies führe zu einer Art Liquiditätsfazilität, die es First Citizens BancShares ermögliche, sich bei der FDIC zum Marktzinssatz zu verschulden. Diese Fazilität sei groß genug, um alle nicht versicherten Einlagen zu garantieren, die die FCNCA nach der Übernahme von 56,5 Mrd. Dollar an günstigen Einlagen erhalten habe.Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die FCNCA eine sehr profitable Transaktion durchgeführt habe. Durch die Transaktion werde das Eigenkapital verdoppelt, ohne dass Aktien ausgegeben werden müssten. Darüber hinaus würden die Kreditfazilitäten und die Verlustbeteiligung einen Schutz vor Verlusten bieten.Obwohl der Aktienkurs der FCNCA nach Bekanntwerden der Transaktion um 50% gestiegen sei, liege er immer noch deutlich unter dem erwarteten Buchwert. In der Vergangenheit habe die FCNCA als gut geführte Bank gegolten, die einen Aufschlag auf den Buchwert verdient habe.Ein Blick auf das ManagementFinanzielle PerformanceDie wichtigsten Kennzahlen der Bank wie Eigenkapitalrendite (ROE), Eigenkapitalrendite (ROA) und Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) sähen vielversprechend aus, wie die folgende Zusammenfassung zeige.DarlehensportfolioDie von der SVB erworbenen Vermögenswerte könnten für die FCNCA einen erheblichen Risikofaktor darstellen.