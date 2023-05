• Prognose für das zweite Quartal 2023:

- Einlagen: 132 bis 137 Milliarden US-Dollar

- Kredite und Leasingverträge: 133 bis 136 Milliarden US-Dollar

- Nettozinsertrag: 1,8 bis 1,9 Milliarden US-Dollar



• Prognose für das gesamte Jahr 2023:

- Einlagen: 132 bis 137 Milliarden US-Dollar (erwartet: 119 Milliarden US-Dollar)

- Kredite und Leasingverträge: 132 bis 135 Milliarden US-Dollar

- Nettozinsertrag: 6,2 bis 6,5 Milliarden US-Dollar (erwartet: 4,02 Milliarden US-Dollar)

- First Citizens BancShares übertreffe den breiten Bankensektor



First Citizens BancShares habe sich mehr oder weniger im Einklang mit dem breiteren Bankensektor vor der Bankenkrise in den USA im März dieses Jahres entwickelt. Nach der Ankündigung, dass First Citizens SVB übernehmen werde, habe sich die Situation jedoch geändert. Die Ankündigung habe eine massive Rally bei den Aktien des Unternehmens ausgelöst und es ihm ermöglicht, sich von den vorherigen Verkäufen mehr als zu erholen.



First Citizens habe seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse in dieser Woche habe erneut einen Kurssprung ausgelöst. Das Unternehmen erreichte neue Allzeithochs und wird derzeit um 40% über dem Stand von Ende 2021 gehandelt, während die wichtigsten US-Bankensektor-Indices 30% bis 40% unter dem Stand Ende 2021 notieren, so die Experten von XTB in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2023)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - First Citizens BancShares-Aktienanalyse von XTB:Nach Ansicht der Experten von XTB ist die Aktie von First Citizens BancShares Inc. (ISIN: US31946M1036, WKN: 925298, Ticker-Symbol: FC6A, NASDAQ-Symbol: FCNCA) die Aktie der Woche.Während die meisten US-Bankaktien nach den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor, insbesondere bei Regionalbanken, noch mit den Folgen zu kämpfen hätten, habe eine US-Bank neue Allzeithochs erreicht - First Citizens BancShares. Diese Bank genieße seit der zweiten Hälfte des März eine optimistische Stimmung, als sie Kredite und Einlagen der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank übernommen habe. Die Aktien von First Citizens seien in dieser Woche erneut gestiegen, nachdem die Bank einen Quartalsbericht für das 1. Quartal veröffentlicht habe, der Details zur SVB-Übernahme enthalten habe.First Citizens BancShares habe am Mittwoch vor der Börseneröffnung in den USA die Geschäftsergebnisse für das 1. Quartal 2023 vorgelegt. Der Bericht habe sich als wesentlich besser erwiesen, als von Analysten erwartet. Die Bank habe einen massiven Anstieg der Einlagen um 57% gegenüber dem Vorquartal und einen Anstieg der Kredite um 95% gegenüber dem Vorquartal gemeldet.Ein solch massiver Anstieg bei Einlagen und Krediten sei jedoch durch ein einmaliges Ereignis verursacht worden, das erst am Ende des Quartals stattgefunden habe - die Übernahme von Krediten und Einlagen von der zusammengebrochenen SVB am 27. März 2023. Das Unternehmen habe einen Gewinn von 9,82 Milliarden US-Dollar aus der SVB-Übernahme gemeldet. Nach Berücksichtigung erhöhter Rückstellungen für Kreditverluste habe der Gesamtnettogewinn des Unternehmens 9,51 Milliarden US-Dollar erreicht, was First Citizens BancShares zur zweitprofitabelsten US-Bank im Quartal gemacht habe (hinter dem Giganten J.P. Morgan, der 12,6 Milliarden US-Dollar verdient habe).Es sei erwähnenswert, dass die gemeldete Common Equity Tier 1 Ratio für das 1. Quartal 2023 mit 12,5% eine der höchsten unter den Wettbewerbern sei und die Qualität des Vermögens der kombinierten Einheit unterstreiche.Ergebnisse für das 1. Quartal 2023:• Einlagen: 140,05 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 118,98 Milliarden US-Dollar (+57% gegenüber dem Vorquartal)• Kredite und Leasingverträge: 138,29 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 85,45 Milliarden US-Dollar (+95% gegenüber dem Vorquartal)• Nettozinsen: 850 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 838,2 Millionen US-Dollar (+6% gegenüber dem Vorquartal)• Nettozinsspanne: 3,41% gegenüber erwarteten 3,36%• Common Equity Tier 1 Ratio: 12,5% gegenüber erwarteten 9,9%• Gewinn pro Aktie: 653,64 US-Dollar gegenüber 16,70 US-Dollar im 1. Quartal 2022• Rückstellungen für Kreditverluste: 783 Millionen US-Dollar• Nettogewinn: 9,51 Milliarden US-Dollar• Gewinn aus SVB-Übernahme: 9,82 Milliarden US-Dollar• Angepasster Gewinn pro Aktie: 20,09 US-Dollar• Angepasste Rückstellungen für Kreditverluste: 63 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 63 Millionen US-Dollar• Angepasster Nettogewinn: 292 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 292,8 Millionen US-Dollar (306 Millionen US-Dollar im 1. Quartal 2022)First Citizens habe auch eine Verlustteilungsvereinbarung mit der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) abgeschlossen, indem die FDIC 50% der Verluste über gedeckte Vermögenswerte in Höhe von mehr als 5 Milliarden US-Dollar erstatte. Die Vereinbarung solle ein geschätztes Volumen von 60 Milliarden US-Dollar an gewerblichen Krediten abdecken.Durch die Übernahme seien die Vermögenswerte von First Citizens auf über 200 Milliarden US-Dollar gestiegen, was es zu einer der 15 größten Banken in den USA mache. Die Kombination von First Citizens und SVB habe zudem eine Bank mit einem viel breiter diversifizierten Kreditportfolio geschaffen, als jede der beiden vor der Übernahme gehabt habe.Allerdings könnte First Citizens Schwierigkeiten haben, die Kunden von SVB zu halten, da sie diese überzeugen müsse, dass sie über ausreichende Kompetenz und Expertise verfüge, um Kunden aus den Bereichen Technologie und Life Sciences angemessen zu betreuen, die der Fokus von SVB gewesen seien. Das Gleiche gelte für die ehemaligen SVB-Mitarbeiter, es sei bereits berichtet worden, dass HSBC über 40 ehemalige SVB-Banker eingestellt habe, die bei First Citizens gearbeitet hätten.Während First Citizens BancShares, bereinigt um die Auswirkungen der SVB-Übernahme, ein solides erstes Quartal des Jahres gehabt habe - ein Anstieg der Kredite um 1,3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal und ein Anstieg der Einlagen um 1,26 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal - erwarte das Unternehmen eine Verschlechterung in der Zukunft. Die Einlagen sollten bis April um 4% gesunken sein und das Unternehmen rechne damit, dass die Einlagen zum Ende des zweiten Quartals 2023 sowie zum Ende des Jahres 2023 im Bereich von 132 bis 137 Milliarden US-Dollar liegen würden - ein Rückgang gegenüber den 140 Milliarden US-Dollar, die zum Ende des ersten Quartals 2023 gemeldet worden seien. Die Kredite sollten im weiteren Verlauf von 2023 ebenfalls sinken und zum Jahresende bei 132-135 Milliarden US-Dollar liegen (138,3 Milliarden US-Dollar zum Ende des ersten Quartals).Was konkrete Maßnahmen betreffe, plane First Citizens, die Vergabe neuer allgemeiner Bürokredite einzuschränken, da der gewerbliche Immobiliensektor zu kämpfen habe. Gewerbliche Immobilienkredite würden fast 12% des 138 Milliarden US-Dollar großen Kreditportfolios von First Citizens ausmachen, wobei 2,1% aller Kredite auf allgemeine Bürokredite entfallen würden.