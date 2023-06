Obwohl FedEx nicht erwarte, sein Geschäft so schnell auszubauen wie während des Nach-Covid-Booms, plane das Unternehmen dennoch, die Kapitalausschüttung weiterhin in relativ hohem Tempo zu steigern. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass es im Geschäftsjahr 2024 Aktienrückkäufe in Höhe von 2,0 Milliarden US-Dollar plane, was einer Steigerung um 25% gegenüber den im Geschäftsjahr 2023 getätigten Rückkäufen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar entspreche. Durch Rückkäufe von über 9 Millionen Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 sei die Anzahl der ausstehenden Aktien um 4% reduziert worden, was einen positiven Einfluss auf den Gewinn pro Aktie gehabt habe. Das Unternehmen plane auch eine Dividendenerhöhung um 10% im Geschäftsjahr.



• Pläne für das Geschäftsjahr 2024

- Rückkäufe: 2,0 Mrd. Dollar (+25% YoY)

- Dividende: 5,04 Dollar pro Aktie (+10% YoY)



Die Aktien von FedEx hätten den heutigen Handelstag nach der Veröffentlichung enttäuschender Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 gestern Abend mit einem Kursrückgang gestartet. Wenn man sich den Chart im D1-Intervall ansehe, könne man feststellen, dass der Preis nach dem Scheitern des Ausbruchs über die Widerstandszone, die mit dem 38,2%-Retracement der Post-Covid-Rally (Bereich 231 bis 235 Dollar) gekennzeichnet sei, weiterhin zurückziehe. Während die verfehlte EPS-Prognose als besorgniserregend angesehen werden könne, habe FedEx wahrscheinlich eine konservative Prognose abgegeben, um nicht die Fehler des letzten Jahres zu wiederholen, als die ehrgeizige Prognose für das Gesamtjahr im September habe gekürzt werden müssen, was zu einem Einbruch des Aktienkurses des Unternehmens geführt habe (orangefarbener Kreis). Sollte der laufende Rückzug tiefer gehen, könnten die Bären die Zone bei 215 Dollar als erste wichtige Unterstützung ins Visier nehmen, so die Experten von XTB. (Analyse vom 21.06.2023)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von XTB:Nach Ansicht der Experten von XTB ist die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) die Aktie der Woche.FedEx handele heute niedriger, nachdem gestern Abend eine enttäuschende Prognose veröffentlicht worden sei. Dies verdiene Aufmerksamkeit, da FedEx als eines der größten Logistikunternehmen in den Vereinigten Staaten oft als Indikator für die US-Wirtschaft gelte. Schauen wir uns die jüngsten Ergebnisse und Prognosen des Unternehmens genauer an, so die Experten von XTB.FedEx habe am Dienstag nach Börsenschluss den Quartalsbericht für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023 (Quartal bis zum 31. Mai 2023) veröffentlicht. Die Ergebnisse hätten sich als gemischt erwiesen - der Umsatz habe unter den Erwartungen gelegen, während der Gewinn etwas höher als erwartet ausgefallen sei. Dennoch seien sowohl Umsatz als auch Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich niedriger gewesen. FedEx habe erklärt, dass die Ergebnisse des Quartals negativ von anhaltender Nachfrageschwäche und Kosteninflation beeinflusst worden seien.Das Unternehmen habe angegeben, dass geringere globale Volumina zu schwächeren Betriebsergebnissen in der Sparte Express geführt hätten, während das Segment Freight durch geringere Sendungszahlen und ein geringeres Gewicht pro Sendung negativ beeinflusst worden sei. Die Betriebsergebnisse in der Sparte Ground hätten sich dank höherer Einnahmen pro Paket und umgesetzter Kostensenkungsmaßnahmen verbessert.Übersicht über die Ergebnisse des vierten Quartals des Geschäftsjahres:• Insgesamt- Umsatz: 21,9 Mrd. Dollar vs. 22,65 Mrd. Dollar erwartet (-10,2% YoY)- Bereinigtes operatives Ergebnis: 1,77 Mrd. Dollar vs. 1,69 Mrd. Dollar erwartet (-20,6% YoY)- Bereinigte operative Marge: 8,1% gegenüber 9,2% im vierten Quartal 2022- Bereinigter Nettogewinn: 1,25 Mrd. Dollar gegenüber 1,24 Mrd. Dollar erwartet (-30,5% YoY)- Bereinigtes EPS: 4,94 Dollar gegenüber 4,88 Dollar erwartet (-28,1% YoY)Umsatz: 10,4 Milliarden Dollar (-13% YoY)- Durchschnittspreis pro Paket: -3% YoY- Paketvolumen: -7% YoY• Ergebnisse der Ground-Einheit- Umsatz: 8,3 Mrd. Dollar (-2,3% YoY)- Durchschnittlicher Preis pro Paket: +4,9% YoY- Paketvolumen: -6% YoY• Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2023- Umsatz: 90,2 Mrd. Dollar (-3,5% YoY)- Bereinigtes operatives Ergebnis: 5,37 Mrd. Dollar (-21,8% YoY)- Bereinigte operative Marge: 6,0% gegenüber 7,3% im Geschäftsjahr 2022- Bereinigter Nettogewinn: 3,84 Mrd. Dollar (-30,2% YoY)- Bereinigtes EPS: 14,96 Dollar (-27,4% YoY)- Investitionsausgaben: 6,2 Milliarden Dollar- Dividenden: 1,2 Milliarden Dollar- Rückkäufe: 1,5 Milliarden DollarDie Ergebnisse des vierten Quartals 2023 von FedEx seien gemischt gewesen, aber der Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2024 (Zeitraum von Juni 2023 bis Mai 2024) sei als enttäuschend angesehen worden. Das Unternehmen erwarte, dass das adjustierte EPS im Bereich von 16,50 bis 18,50 US-Dollar liegen werde. Obwohl dies auf ein Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2024 hindeute, liege der Mittelpunkt der Spanne bei 17,50 US-Dollar unter der Median-Schätzung der Analysten von 18,31 US-Dollar. Die Investitionen im Geschäftsjahr 2024 würden voraussichtlich um 0,5 Milliarden US-Dollar niedriger sein als im Geschäftsjahr 2023 und 5,7 Milliarden US-Dollar betragen. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass es sich auf Investitionen konzentrieren werde, die die Effizienz und Automatisierung verbessern würden. Positiv sei, dass FedEx erwarte, im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzrückgang zu vermeiden, und Umsätze entweder stabil oder leicht höher erwartet würden.- Umsatzwachstum: stabil bis niedrig einstellig- Permanente Kosteneinsparungen durch das DRIVE-Transformationsprogramm: 1,8 Milliarden US-Dollar- Adjustiertes EPS: 16,50 bis 18,50 US-Dollar gegenüber erwarteten 18,31 US-Dollar- Investitionen: 5,7 Milliarden US-DollarDie Verschlechterung des Geschäfts des Unternehmens werde durch den nachlassenden Nachfrageboom nach der Covid-19-Pandemie verursacht. Während der Pandemie hätten die Kunden aufgrund von Lockdowns und anderen Beschränkungen vermehrt online Waren gekauft, da Einkäufe in stationären Geschäften nicht möglich gewesen seien. Allerdings könne man nun feststellen, dass die Ausgaben für Unterhaltung und Dienstleistungen wieder steigen würden, während die Online-Warenkäufe zurückgehen würden. Dies schaffe ein herausforderndes Nachfrageumfeld für FedEx und trage zu einem eher schwachen Ausblick bei. Aufgrund der schwierigen Nachfragebedingungen plane FedEx im Geschäftsjahr 2024 die Stilllegung von 29 weiteren Flugzeugen zusätzlich zu den bereits im Geschäftsjahr 2023 stillgelegten 18 Flugzeugen.