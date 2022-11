Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins. (17.11.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktie der Woche: Cisco Systems' Quartalsergebnisse übertreffen die Analystenerwartungen - AktiennewsAngesichts der immer lauter werdenden Ankündigungen einer drohenden Rezession auf der einen Seite und der Hoffnung auf eine sinkende Inflation, die der US-Notenbank die Chance für ein Pivot gibt, auf der anderen Seite, geben positive Überraschungen der "Blue Chips" Hoffnung, dass der Kursanstieg, den wir derzeit am US-Aktienmarkt erleben, nachhaltig sein kann, so die Experten von XTB.Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) habe am Mittwoch seine Quartalsergebnisse bekannt gegeben, die sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie die Schätzungen der Analysten übertroffen hätten. Das Unternehmen habe auf eine "sich verbessernde Angebotssituation" verwiesen und seinen Ausblick für 2023 angehoben, wobei der Umsatz um 6% im Jahresvergleich gestiegen sei.- Der Gewinn pro Aktie (EPS) habe:86 Cents gegenüber 84 Cents betragen, die von den Refinitiv-Analysten erwartet worden seien.- Umsatz: 13,6 Milliarden Dollar gegenüber 13,3 Milliarden Dollar, die von Refinitiv-Analysten erwartet worden seien.- Der Umsatz sei um 6% im Jahresvergleich gestiegen, während der Nettogewinn im Jahresvergleich um 10% auf 2,7 Milliarden Dollar zurückgegangen sei.- Obwohl die Ergebnisse von Cisco die Schätzungen übertroffen hätten, kämpfe das Unternehmen damit, sein Gewinnwachstum aufrechtzuerhalten, da sich die Technologiewelt eher auf das Angebot von Cloud- und Abonnement-Softwarediensten als auf den Kauf von "physischen Boxen" verlege.- Das Hauptgeschäftssegment von Cisco, zu dem "Netzwerk-Switches" für Rechenzentren gehören würden, habe einen Umsatz von 6,68 Milliarden Dollar erzielt, 12% mehr als im Vorjahr.- Internet for the Future, der zweitgrößte Geschäftsbereich des Unternehmens, habe einen Umsatzrückgang von 5% auf 1,3 Milliarden Dollar verzeichnet. Dieser Bereich umfasse die Ausrüstung für geroutete optische Netzwerke, die das Unternehmen 2021 von Acacia Communications übernommen habe.- Das Segment Collaboration, zu dem auch Webex gehöre, habe einen Umsatz von 1,1 Milliarden Dollar erzielt, 2% weniger als im Vorjahr.