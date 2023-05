- Japan: 7,18 Mrd. Dollar (-7% im Jahresvergleich)



- Übriger asiatisch-pazifischer Raum: 8,12 Mrd. US-Dollar (+15,3% im Jahresvergleich)



Apple habe für das zweite Quartal 2023 bessere Ergebnisse als erwartet vorgelegt. Das Unternehmen habe einen deutlich geringeren Rückgang des Gesamtumsatzes als erwartet verzeichnen können. Dieser Anstieg sei durch stärkere Produktverkäufe erzielt worden, insbesondere durch einen unerwarteten Anstieg der iPhone-Verkäufe um 1,5% im Jahresvergleich. Dies sei jedoch nicht so unerwartet gewesen, wie es scheinen möge, da einige Analysten darauf hingewiesen hätten, dass die iPhone-Verkäufe über den Erwartungen liegen könnten, nachdem Foxconn, Apples wichtigster Montagebetrieb, einen Rekordumsatz für das Quartal gemeldet habe. Der starke Anstieg der iPhone-Verkäufe habe ausgereicht, um die enttäuschenden Mac- und Service-Verkäufe auszugleichen und habe es Apple ermöglicht, einen Anstieg des Gesamtumsatzes zu melden. Die Einnahmen aus dem Dienstleistungsgeschäft seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hätten aber dennoch ein neues Rekordhoch erreicht.



Was die geografische Verteilung betreffe, so habe das Segment "Übriger asiatisch-pazifischer Raum" mit einem Umsatzwachstum von 15,3% im Vergleich zum Vorjahr eine überdurchschnittliche Leistung gezeigt. Obwohl dieses Segment relativ klein sei, werde es genau beobachtet, da es Länder wie Indonesien, Indien oder die Philippinen umfasse, die sich als potenzielle neue Hauptumsatzträger für das Geschäft des Unternehmens herausstellen würden. Auch in den aufstrebenden Märkten außerhalb des asiatisch-pazifischen Raums, wie z.B. in Mexiko oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, seien Rekordumsätze verzeichnet worden. Eine wichtige Erkenntnis aus der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals von Apple sei, dass sich die makroökonomische Situation weltweit zwar verschlechtere, die Verbraucherausgaben für Elektronik aber weiterhin recht stabil bleiben würden. Das Unternehmen sei auch effizienter geworden, da die Umsatzkosten im Quartal um 3,3% gegenüber dem Vorjahr gesunken seien, während der Gesamtumsatz um 2,5% zurückgegangen sei.



Abgesehen von den soliden Ergebnissen für das zweite Quartal 2023 habe Apple auch angekündigt, dass es seine vierteljährliche Dividende das elfte Jahr in Folge erhöhen werde. Die vierteljährliche Ausschüttung werde von 0,23 auf 0,24 Dollar je Aktie steigen, was einer Dividendenrendite von weniger als 1% entspreche. Auch wenn dies nicht viel zu sein scheine, sollte man bedenken, dass dies nicht die einzige Art und Weise sei, in der Apple Gewinne mit den Investoren teile. In den Gewinnmitteilungen von Apple heiße es, dass der Vorstand ein Rückkaufprogramm in Höhe von bis zu 90 Milliarden Dollar genehmigt habe. Das Unternehmen habe angegeben, dass es im Laufe des Quartals insgesamt 23 Milliarden Dollar in Form von Rückkäufen und Einlagen an die Aktionäre zurückgegeben habe, und es beabsichtige, diese Ausschüttungen weiter zu erhöhen, da es weiterhin von dem Wert seiner Aktien überzeugt sei.



Was die Prognosen betreffe, so habe Apple davon abgesehen, spezifische Finanzprognosen für das dritte Quartal 2023 (April-Juni 2023) abzugeben. Luca Maestri, CFO von Apple, habe jedoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt, dass die Trends aus dem zweiten Quartal 2023 auch im dritten Quartal 2023 anhalten dürften, sofern sich die makroökonomischen Aussichten nicht deutlich verschlechtern würden. Es werde erwartet, dass die Dienstleistungsumsätze in ähnlichem Tempo wie in Fiskal-Q2 wachsen würden. Die Bruttomarge werde in Fiskal-Q3 2023 voraussichtlich bei 44,0-44,5% liegen und damit in etwa auf dem Niveau von Fiskal-Q2 2023.



Apple (AAPL.US) werde heute vorbörslich um etwa 2,5% höher gehandelt, nachdem die Ergebnisse besser als erwartet ausgefallen seien. Man könnte sich fragen, warum die Aktie "nur" 2,5% zulege, nachdem eine massive Erhöhung der Rückkäufe angekündigt worden sei. Eine Erhöhung der Rückkäufe um 90 Mrd. Dollar sei jedoch erwartet worden und sei daher bereits vor der Veröffentlichung der Ergebnisse eingepreist gewesen.



Ein Blick auf den D1-Chart zeige, dass die Aktie gestern unter die Unterstützungszone von 168 Dollar gefallen sei und eine zuvor gebrochene Abwärtstrendlinie getestet habe. Den Bullen sei es gelungen, diese technische Unterstützung zu verteidigen, aber es sei ihnen nicht gelungen, wieder über die erwähnte 168-Dollar-Zone zu steigen. Die Aktien dürften den heutigen Handel jedoch oberhalb dieser Zone und nur knapp unterhalb der 170-Dollar-Marke eröffnen. Sollte man eine Bewegung über die jüngsten Höchststände sehen, wäre der nächste Bereich, auf den Käufer achten sollten, der 175-Dollar-Bereich, der mit den lokalen Höchstständen von 2022 markiert sei.



