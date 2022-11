Alles in allem hätten alle vier Geschäftssegmente einen höheren Umsatz erzielt, als AMD in seiner Erklärung vom Oktober angekündigt habe, in der es sehr konservative Aussagen zu den Ergebnissen gemacht habe. Es scheine, dass in diesem speziellen Fall der Schlüssel zur Erzeugung von Optimismus unter den Anlegern nicht so sehr darin gelegen habe, höhere Ergebnisse zu "beweisen", als alle erwartet hätten, sondern darin, dass sie höher ausgefallen seien, als das Unternehmen selbst zuvor behauptet habe. (News vom 03.11.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.11.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von XTB:Nach Ansicht der Experten von XTB ist die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) die Aktie der Woche.Die Aktien von AMD seien am Dienstag um bis zu 6% gestiegen, nachdem der Chiphersteller angedeutet habe, dass sein Geschäft mit Serverchips in den kommenden Quartalen wachsen werde, auch wenn die Ergebnisse und Quartalsprognosen hinter den Erwartungen der Wall Street zurückgeblieben seien.Die Ergebnisse des Unternehmens seien wie folgt:- Gewinn pro Aktie (EPS): 67 Cents pro Aktie gegenüber 68 Cents pro Aktie, die von den Analysten erwartet worden seien, laut Refinitiv- Umsatz: 5,57 Milliarden Dollar gegenüber 5,62 Milliarden Dollar, die von den Analysten erwartet worden seien, laut RefinitivDer Umsatz von AMD sei im dritten Quartal, das am 24. September geendet habe, um 29% gegenüber dem Vorjahr gewesen. Der Nettogewinn sei um 93% auf 66 Millionen Dollar gesunken, was vor allem auf die 49 Milliarden Dollar teure Übernahme von Xilinx, einem Hersteller von Chips mit der Bezeichnung Field-Programmable Gate Arrays, durch AMD im Februar zurückzuführen sei.AMD habe gesagt, dass sein Data Center-Segment im dritten Quartal einen Umsatz von 1,61 Milliarden Dollar erzielt habe, was einem Anstieg von 45% entsprochen und leicht unter dem StreetAccount-Konsens von 1,64 Milliarden Dollar gelegen habe. Die Einheit enthalte Beiträge von Xilinx und dem Startup-Unternehmen Pensando, das AMD für 1,9 Milliarden Dollar gekauft habe.Der Chiphersteller habe auch eine zufrieden stellende Nachfrage nach seinen Serverchips gemeldet, die den Codenamen Genoa tragen würden. AMD plane die Markteinführung der Epyc-Chips für Rechenzentren für den 10. November. Das Gaming-Segment habe einen Umsatz von 1,63 Milliarden Dollar erwirtschaftet, ein Plus von 14%, und entspreche damit dem Konsens der von StreetAccount befragten Analysten von 1,63 Milliarden Dollar. Angesichts des nahenden Weihnachtsgeschäfts verzeichne das Unternehmen eine hohe Nachfrage nach Chips für Microsoft- und Sony-Konsolen.Das Embedded-Segment, das einen Teil des Xilinx-Umsatzes umfasse, habe einen Umsatz von 1,3 Mrd. Dollar erzielt, nach 79 Millionen Dollar im Vorquartal - das habe im Einklang mit dem von StreetAccount ermittelten Konsens von 1,3 Milliarden Dollar gestanden.Die Client-Einheit von AMD, vor der der Anbieter im Oktober gewarnt habe, habe einen Umsatz von 1,02 Milliarden Dollar erzielt. Dies sei ein Rückgang von fast 40% gewesen, habe jedoch die von StreetAccount ermittelte Prognose von 1,17 Milliarden Dollar übertroffen. Vier Tage nach der Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse von AMD habe das Marktforschungsunternehmen Gartner gemeldet, dass die PC-Verkäufe im dritten Quartal um 19,5% zurückgegangen seien - der stärkste Rückgang, den das Unternehmen seit Beginn der Marktbeobachtung Mitte der 90er Jahre verzeichnet habe.