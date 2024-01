Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Euronext Oslo-Symbol: ACC) ist ein in Norwegen ansässiger Anbieter von Technologien zur CO2-Abscheidung. Seine Dienstleistungen und Technologien decken die gesamte CCUS-Wertschöpfungskette von der Abscheidung, dem Transport, der Nutzung bis hin zur Speicherung von CO2 und der verbesserten Ölgewinnung ab. (10.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aker Carbon Capture-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Euronext Oslo-Symbol: ACC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Aker Carbon Capture könne im heutigen Handel deutlich zulegen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass ein Zusammenschluss aus Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB), Industrieverband (BDI) und den Umweltschutzorganisationen Nabu und WWF die Zulassung der umstrittenen CO2-Speicherung gefordert habe."Es ist richtig, CCS und CCU nun prioritär dort einzusetzen, wo CO2-Emissionen nach aktuellem technischem Stand nicht vermieden werden können. Gleichzeitig müssen hohe ökologische und soziale Standards eingehalten werden", heiße es in einem am Mittwoch veröffentlichten Thesenpapier.CCS stehe als englische Abkürzung für "Carbon Dioxide Capture and Storage". Gemeint sei, dass CO2 etwa bei industriellen Prozessen eingefangen und zu einer unterirdischen Lagerstätte gebracht und dort eingespeichert werde. CCU gehe noch etwas weiter: Der Begriff stehe für "Carbon Dioxide Utilization". Das abgeschiedene Kohlendioxid werde dabei weiter genutzt, etwa als Grundstoff für die chemische Industrie.Die Technologien würden von Fachleuten jedoch als sehr teuer, wissenschaftlich umstritten und schwer skalierbar eingestuft. Und auch Umweltverbände hätten bislang gewarnt, dass es international noch langsamer vorangehe mit dem Klimaschutz, wenn die Technologie zum Einsatz komme. Wenn CO2 wieder eingefangen werden könne, dann werde man sich weniger um vorherige Vermeidung bemühen, hätten sie argumentiert. So habe etwa der WWF im Dezember erklärt, dass CCS eigentlich nur eine "letzte Option" sein könnte. Allerdings sei es mittlerweile für Staaten wie etwa Deutschland wohl die letzte Möglichkeit, um die selbst gesteckten Klimaziele erreichen zu können.Aker Carbon Capture sei auf dem Gebiet CCS schon relativ weit. Man arbeite etwa bereits mit Heidelberg Materials zusammen, um den enormen Ausstoß eines Zementwerks des DAX -Konzerns in Norwegen deutlich zu reduzieren.Die Zeit laufe der Menschheit allmählich davon und da die Dekarbonisierung vieler Industriezweige viel zu langsam voranschreite, benötige es Werkzeuge, um den Ausstoß an CO2 schnell und massiv zu verringern. Gezielt eingesetzt könne CCS helfen. Aker Carbon Capture dürfte dies voll in die Karten spielen.Die Aktie ist daher eine spannende Wette für Mutige (Stopp: 0,75 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Aker Carbon Capture-Aktie. (Analyse vom 10.01.2024)