Die Aktien von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) hätten 2,5% verloren, weil der Flugzeughersteller in diesem Jahr nicht so viele neue Flugzeuge ausliefern könne wie geplant und daher sein im Sommer gesenktes Auslieferungsziel verfehlen werde.



Schlechte Nachrichten von den US-Konkurrenten hätten die Aktien von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) um mehr als 4% sinken lassen.



Empfehlungen von Banken:



Kepler Cheuvreux stufe Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) auf "halten" herab. Das Kursziel liege bei 18 Euro. (07.12.2022/ac/a/m)

Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung sei eher dürftig, immerhin würden die Anleger vom Zinsentscheid der Bank of Canada erfahren. Die BIP-Daten für die Eurozone seien nach oben korrigiert worden.