Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (15.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeughersteller habe am Morgen seine Zahlen zum vierten Quartal sowie das Gesamtjahr 2023 vorgelegt, hier aber die Erwartungen nicht ganz erfüllen können. Zudem habe der Konzern seine Pläne für das laufende Jahr konkretisiert. Die Produktion solle 2024 deutlich nach oben gefahren werden. Wie der Flugzeugbauer mitgeteilt habe, sollten 2024 rund 800 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert werden. Und neben einer stabilen normalen Dividende von 1,80 Euro je Aktie sei eine Sonderdividende von 1 Euro geplant.Die Aktie von Airbus habe sich in den vergangenen Monaten extrem stark präsentiert. Vor Kurzem habe sie bei 152,82 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Das Papier könnte heute wohl im Zuge von Gewinnmitnahmen etwas niedriger in den Handel starten, die mittel- und langfristigen Aussichten würden jedoch stimmen. Die Zahlen würden zeigen, dass es grundsätzlich in die richtige Richtung gehe. Anleger sollten die Gewinne mit einem auf 119 Euro nachgezogenen Stopp laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Airbus befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze Airbus-Aktie: