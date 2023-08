Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (02.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) weiterhin ein klarer Kauf.Die Airbus-Aktie habe zuletzt wieder den Weg nach oben gefunden. Gestützt worden seien die Papiere auch durch die Bestätigung der 2023er Prognose. Zuletzt habe die Aktie jedoch mit dem Gesamtmarkt zurückgesetzt. Dabei halte der positive Newsflow an.Konkret beteilige sich Airbus an einer privaten Weltraumstation, die die alternde ISS ersetzen könnte. Der europäische Flugzeugbauer und Raumfahrtkonzern wolle bei Entwicklung, Bau und Betrieb der Station Starlab der US-Firma Voyager Space mitmachen. Geplant sei ein Gemeinschaftsunternehmen, wie Voyager Space und Airbus am Mittwoch mitgeteilt hätten.Nach aktuellen Planungen solle Starlab 2028 in die Umlaufbau kommen und Platz für verschiedene Forschungslabore bieten. Als ein weiterer Partner von Voyager Space helfe der Hotelkonzern Hilton bei der Planung der Wohnquartiere.Die Internationale Weltraumstation ISS solle Ende des Jahrzehnts schrittweise auseinander gebaut und zum Absturz gebracht werden. Es zeichne sich ab, dass es statt einer riesigen Konstruktion mehrere Stationen geben werde. Die Voyager-Firma Nanoracks habe Ende 2021 von der US-Weltraumagentur Nasa 160 Millionen Dollar für die Entwicklung von Starlab bekommen. Voyager habe Airbus bereits im Januar beauftragt, technische Konstruktionsunterstützung und Know-how für Starlab zu liefern.Aus Sicht des "Aktionär" ist die Airbus-Aktie nach wie vor ein klarer Kauf, zumal auch das Chartbild positiv ist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Kursziel: 170,00 Euro. (Analyse vom 02.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)