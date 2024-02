Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

150,92 EUR -0,17% (08.02.2024, 12:03)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

150,56 EUR -0,16% (08.02.2024, 11:48)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (08.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus sei nach einem starken Schlussspurt Ende des vergangenen Jahres nun mit deutlich weniger Schwung in das Jahr 2024 gestartet. Denn der weltgrößte Flugzeugbauer habe im Januar lediglich 30 Flugzeuge ausgeliefert. Darüber hinaus habe der DAX-Konzern gemeldet, dass man Aufträge über 31 Flugzeuge erhalten habe.Die Airbus-Aktie präsentiere sich indes nach wie vor in einer sehr starken Verfassung. Der Konzern verfüge über eine fast einzigartig gute Marktstellung. Hinzu würden die anhaltenden Probleme des einzigen ernstzunehmenden Konkurrenten Boeing dem europäischen Flugzeughersteller zusätzlich in die Karten spielen. Anleger könnten an Bord bleiben, der Stoppkurs sollte nun zur Gewinnsicherung auf 119 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Airbus-Aktie: