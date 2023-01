Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



115,08 EUR -2,08% (10.01.2023, 17:35)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (10.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus habe im Jahr 2022 wegen Engpässen bei Zulieferern merklich weniger Jets ausgeliefert als lange Zeit erhofft. Doch im Vergleich mit dem ewigen Rivalen Boeing habe der deutsch-französische Konzern deutlich besser abgeschnitten. Im Kurs spiegele sich das ebenfalls wider.Trotz eines Jahresschlussspurts habe Airbus im letzten Jahr netto nur 661 Maschinen an Kunden ausgeliefert, wie der DAX-Konzern am Dienstagabend in Toulouse mitgeteilt habe. Das seien zwar acht Prozent mehr als im zweiten Corona-Jahr 2021 gewesen, aber deutlich weniger als die noch im Sommer angepeilten 700 Stück.Dennoch habe der Hersteller nun weit vor seinem US-Rivalen Boeing gelegen, der nur auf 480 Jets gekommen sei. Auch bei Neuaufträgen und Auftragsbestand hätten die Europäer die Nase vorn gehabt.So habe Airbus im abgelaufenen Jahr Bestellungen über 1078 Verkehrsflugzeuge hereingeholt. Nach Abzug von Stornierungen seien es noch 820 Stück gewesen. Der Auftragsbestand habe Ende Dezember 7.239 Jets erreicht, rund ein Drittel mehr als bei Boeing.Gelinge Airbus der Sprung über die 120-Euro-Marke, wäre das ein sehr starkes Kaufsignal und wahrscheinlich der Startschuss für eine kleine Rally. Bis 138 Euro gebe es danach kaum noch einen Widerstand.Beide Flugzeugbauer hätten zuletzt einen guten Lauf. Airbus wäre bei einem Sprung über 120 Euro die Aktie, die man haben sollte, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2023)(mit Material von dpa-AFX)