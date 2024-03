(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (05.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des europäischen Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Airbus-Aktie präsentiere sich derzeit extrem stark. Am Montag habe der Titel bei 155,84 Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Am Ende sei Airbus mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 155,32 Euro als zweitbester Wert des Tages im DAX aus dem Handel gegangen. Auch im Wochenvergleich sei Airbus hinter Daimler Truck der zweitbeste Wert im deutschen Leitindex. Und es laufe weiterhin rund, während der US-Rivale Boeing ( ISIN US0970231058 WKN 850471 ) weiter mit Problemen zu kämpfen habe.Die US-Luftfahrtaufsicht FAA habe bei Untersuchungen der Boeing-Fertigung nach einem Beinahe-Unglück Probleme bei der Qualitätsaufsicht gefunden. Verstöße gegen Vorgaben habe es unter anderem bei der Überwachung der Produktion, dem Umgang mit Bauteilen sowie der Produktkontrolle gegeben, habe die FAA am Montag mitgetilt.Die Prüfung sei von dem jüngsten dramatischen Zwischenfall mit einer so gut wie neuen Boeing 737-9 Max Anfang Januar ausgelöst worden. Bei der Maschine der Fluggesellschaft Alaska Airlines mit mehr als 170 Menschen an Bord sei kurz nach dem Start im Steigflug ein Rumpfteil herausgebrochen. Bei dem Vorfall sei niemand ernsthaft verletzt worden - zufällig seien die beiden Plätze direkt an der Öffnung leer gewesen.Die Unfallermittlungsbehörde NTSB gehe davon aus, dass an dem Teil Befestigungsbolzen gefehlt hätten. Schon zuvor habe Boeing wegen Produktionsmängeln beim Rumpf-Zulieferer Spirit Aerosystems die Auslieferungen des Flugzeugtyps teils wochenlang stoppen und monatelange Nacharbeiten vornehmen müssen.Zuletzt habe auch eine von der FAA eingesetzte Expertenkommission nach einer mehrmonatigen Untersuchung Schwächen in Boeings Qualitätssicherung kritisiert. So habe sie etwa in der Verkehrsflugzeug-Sparte keinen einheitlichen und klaren Weg für die Mitarbeiter gefunden, über Qualitätsmängel zu berichten.Dass die Airbus-Aktie am Montag mit keinem Verlust aus dem Handel gegangen sei, habe insbesondere an einer Großbestellung von American Airlines gelegen. Insgesamt habe die US-Fluggesellschaft 260 Maschinen geordert, darunter 85 Maschinen des Typs Boeing 737-10 Max. Ebenso viele Bestellungen würden auf den A321neo von Airbus entfallen. Zudem habe die Fluggesellschaft die Option für den Kauf 193 weiterer Maschinen.DER AKTIONÄR bleibe bei seiner Einschätzung, dass Airbus im Vergleich zu Boeing derzeit klar die bessere Aktie sei. Auch charttechnisch stünden die Ampeln bei Airbus weiter auf grün. DER AKTIONÄR setzt im erfolgreichen Hebel-Depot schon länger auf steigende Airbus-Kurse, so Marion Schlegel. (Analyse vom 05.03.2024)