Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (08.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Airbus könne zum Wochenschluss ihren seit Wochen andauernden Aufwärtstrend nicht nur fortsetzen, sondern sogar ein neues Allzeithoch markieren. Beflügelt werde das Papier am heutigen Freitag von einem Großauftrag aus Asien sowie einem positiven Analystenkommentar der Deutschen Bank.Airbus habe einen Auftrag über sechs Frachtmaschinen des Typs A350 von Cathay Pacific Airways erhalten. Hinzu komme die Option auf 20 weitere Maschinen, habe Cathay am Freitag in Hongkong mitgeteilt. Die Auslieferungen sollten ab 2027 beginnen und bis Ende 2029 abgeschlossen werden. Der Kauf habe einen Listenwert von rund 2,7 Milliarden Dollar vor kundenspezifischen Rabatten, so Cathay Pacific. Für die Fluggesellschaft sei dies die größte Auftragsvergabe für Frachtmaschinen seit 16 Jahren. Das Unternehmen habe eine der größten Cargo-Flotten weltweit. Mit dem Auftrag habe Airbus den US-Rivalen Boeing aus dem Rennen geschlagen. Derzeit verfüge die Frachttochter Cathay Cargo über eine reine Boeing-Flotte.Positiv am Markt sei zudem eine Hochstufung durch die Deutsche Bank aufgenommen worden. Analyst Christophe Menard traue den Aktien des Flugzeugbauers noch mehr zu. Er habe das Kursziel von 130 auf 152 Euro angehoben und die Papiere entsprechend von "hold" auf "buy" hochgestuft. Die Lieferkettenprobleme, die lange auf der Produktion gelastet hätten, besserten sich und bei den Auslieferungen sei der Wendepunkt 2023 erreicht, habe der Experte erklärt.Mit dem Sprung auf ein neues Allzeithoch - die neue Bestmarke liege nun bei 139,98 Euro - sei der Aktie von Airbus ein neues Kaufsignal gelungen. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im Januar notiere das Papier mittlerweile knapp 20 Prozent im Plus.Die Aussichten bleiben gut, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. Das Kursziel des "Aktionär" liege bei 170,00 Euro. Ein Stopp bei 104,00 Euro sichere die Gewinne nach unten ab. (Analyse vom 08.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link