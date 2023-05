Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) (+1,1%) habe in Q1 Umsatz- und Gewinnrückgänge verzeichnen müssen, welche auf die trübe Konjunkturlage aufgrund des Ukraine-Krieges zurückgeführt worden seien. An den Gewinnzielen für das Jahr 2023 werde dennoch festgehalten.



Enel (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) (+0,0%) habe es mithilfe von starken Umsätzen in Spanien und Rumänien geschafft, den Umsatzeinbruch im Heimatmarkt Italien mehr als wettzumachen. Dementsprechend seien Erwartungen übertroffen worden.



FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) (+0,7%) habe gestern mit einem deutlichen Umsatzplus überzeugen können. Die noch immer einschneidenden Lieferkettenprobleme sollten sich im Jahresverlauf verringern.



Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) (-1,3%) habe gestern das finale Zahlenwerk zum abgeschlossenen Geschäftsjahr geliefert. Der Konzernumsatz habe im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden können. Für Q1 erwarte man jedoch ein negatives bereinigtes Betriebsergebnis, welches sich im weiteren Jahresverlauf verbessern solle.



Der Gewinn und Umsatz von QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) (-2,8%) sei für das zweite Quartal aufgrund mangelnder Smartphonenachfrage hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im nachbörslichen Handel habe die Aktie fast 7% verloren. (04.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (-0,8%) musste einen Gewinnrückgang für Q1 verzeichnen, welcher jedoch geringer ausfiel als befürchtet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Grund dafür sei die Lieferkettenproblematik. An den Zielen für das laufende Jahr werde dennoch festgehalten.Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) (+0,9%) habe für das erste Quartal 2023 Erwartungen hinsichtlich Gewinn und Umsatz übertreffen können, wenngleich die beiden Größen im Jahresvergleich rückläufig ausgefallen seien. Das Unternehmen halte an seinen Produktionszielen für das Jahr 2023 fest.