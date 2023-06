Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

131,66 EUR +0,70% (19.06.2023, 18:51)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

131,54 EUR +0,17% (19.06.2023, 17:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit.



Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (19.06.2023/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus mit größtem Auftrag der Luftfahrtgeschichte - AktiennewsDer europäische Luftfahrtgigant Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) hat von IndiGo, Indiens größter Fluggesellschaft, einen Rekordauftrag über 500 Flugzeuge erhalten, so die Experten von XTB.Das Unternehmen werde A320-Flugzeuge liefern - das Geschäft sei heute auf der Paris Air Show offiziell bekannt gegeben worden, wo auch mehrere andere Unternehmen neue Aufträge angekündigt hätten, darunter MTU Aero Engines, das US-Unternehmen HEICO und Boeing, das die Produktion von 737-Modellen aufgrund der wachsenden Nachfrage erhöhen wolle.Nach Schätzungen von Airbus werde Asien der größte Luftfahrtmarkt der Welt werden. Der indische Luftfahrtmarkt wachse derzeit weltweit am schnellsten, da die indische Bevölkerung in diesem Jahr die chinesische übertreffe. Darüber hinaus würden indische Politiker die Fluggesellschaften ermutigen, so viele Flugzeuge wie möglich zu kaufen, und würden 12 Milliarden Dollar für den Ausbau von Flughäfen bereitstellen.Der bisherige Rekord bei den Bestellungen sei ebenfalls nach Indien gegangen: Air India habe im Februar insgesamt 470 Flugzeuge bei Airbus und dem US-Unternehmen Boeing bestellt. Der Markt habe die Nachricht begrüßt, doch die Airbus-Aktien würden nur mit einem leichten Plus von 0,3% gehandelt.Der durchschnittliche Analystenkonsens deute darauf hin, dass die Airbus-Aktie langfristig das Potenzial habe, neue historische Höchststände zu erreichen.