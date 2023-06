Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (27.06.2023/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Bereits am ersten Tag der Paris Air Show hat der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) den größten Auftrag in der Geschichte der Luftfahrt erhalten, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die indische Billigfluggesellschaft IndiGo bestelle 500 Maschinen aus der Modellfamilie A320neo. Dies hätten am Montag, den 19.06.2023, Vertreter von IndiGo und Airbus auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget bestätigt.IndiGo sei eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften weltweit und Marktführer in Indien. Schon seit 2005 bestelle die Billigfluggesellschaft regelmäßig A320neo-Maschinen von Airbus. Derzeit betreibe IndiGo eine Flotte von etwa 300 Flugzeugen. Aufgrund des rasant wachsenden indischen Flug-Marktes wolle IndiGo seine Flotte jedoch bis 2030 verdoppeln.Dieser Deal zwischen IndiGo und Airbus sei, gemessen an der Anzahl gekaufter Flugzeuge, der größte in der Geschichte der Luftfahrt und löse damit den Kauf von IndiGos direktem Konkurrenten Air India von 470 Maschinen im Februar ab, der noch zwischen Boeing und Airbus aufgeteilt worden sei. IndiGo hingegen wolle seine Kosten durch die Einheitlichkeit seiner Maschinen senken und bestelle deshalb ausschließlich von Airbus.Erst im April habe Indien mit über 1,4 Milliarden Menschen China als bevölkerungsreichste Nation abgelöst und IndiGo möchte, laut CEO Pieter Elbers, Millionen von Menschen die Möglichkeit geben, zu fliegen. Vor allem Inlandsflüge würden durch das Wirtschaftswachstum in Indien immer beliebter und IndiGo möchte durch diese Investition seinen 56-prozentigen Anteil am heimischen Markt festigen.Die Einschränkungen durch das Coronavirus und globale Lieferkettenprobleme hätten der Flugindustrie in den letzten Jahren einige Kopfschmerzen bereitet, was auch der Kurs der Airbus-Aktie während dieser Zeit verdeutliche. Durch die gestiegene Freude am Fliegen, nachdem die Corona-Maßnahmen gelockert worden seien, steige nicht nur wieder die Nachfrage nach Flugzeugen, sondern auch die Airbus-Aktie sei ungefähr wieder auf dem gleichen Stand wie vor Corona.Sowohl Airbus als auch Boeing hätten dieses Jahr große Aufträge erhalten und würden mit weiteren in den nächsten Monaten und Jahren rechnen, insbesondere aus dem aufstrebenden Markt in Indien. Von der hohen Nachfrage an neuen Flugzeugen würden sich Anleger eine starke Airbus-Aktie erhoffen, auch vor dem Hintergrund, dass IndiGo-Chef Pieter Elbers meine, diese Bestellung sei lediglich der Anfang der Zusammenarbeit seiner Fluggesellschaft und Airbus. Insgesamt habe IndiGo nun bereits 1.330 Maschinen der A320-Familie bestellt und sei somit der größte Kunde dieses Models weltweit.Wenn es Airbus gelingen sollte, sich gegen Boeing und andere Flugzeughersteller als Hauptlieferant für Indien durchzusetzen, könnte dies positive Auswirkungen auf die Aktie von Airbus haben, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 27.06.2023)