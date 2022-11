Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

113,24 EUR +0,39% (09.11.2022, 11:23)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

112,98 EUR -0,30% (09.11.2022, 11:13)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (09.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Bei den weltgrößten Flugzeugherstellern sei die Geschäftsentwicklung im Oktober deutlich auseinandergelaufen. Während Branchenprimus Airbus aus Europa seine Auslieferungen gesteigert habe, sei der US-Rivale Boeing im Vergleich zum Vormonat wieder merklich zurückgefallen. Die Airbus-Aktie könne davon aber am Dienstag nicht profitieren.Im September schien der krisengebeutelte US-Konzern ein Stück aufzuholen, als die Auslieferungen seines Langstreckenjets 787 "Dreamliner" nach einer mehr als einjährigen Zwangspause wieder Fahrt aufgenommen hätten. Airbus müsse sich unterdessen weiter sputen, um in diesem Jahr wie geplant 700 Verkehrsjets auszuliefern.Bis Ende Oktober hätten 497 Airbus-Maschinen den Weg zu den Kunden gefunden, wie der DAX-Konzern am Dienstagabend mitgeteilt habe. Damit müsse Airbus in den beiden letzten Monaten des Jahres insgesamt noch rund 200 neue Flugzeuge fertig und vom Hof bekommen. Im Oktober habe das Unternehmen nach eigenen Angaben 60 Maschinen ausgeliefert und damit fünf mehr als im September. Üblicherweise würden die Auslieferungen gegen Jahresende deutlich anziehen.Boeing habe im Oktober hingegen deutlich weniger Passagier- und Frachtmaschinen an seine Kunden übergeben. Mit 35 Auslieferungen sei der US-Konzern wieder auf das Niveau vom August zurückgefallen, wie er ebenfalls am Dienstag mitgeteilt habe. Im September habe der Hersteller 51 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert.Der europäische Hersteller sitze wie Boeing auf einem großen Berg von Aufträgen und habe v.a. damit zu kämpfen, die Bestellungen abzuarbeiten. Dabei würden ihm die angespannten Lieferketten zu schaffen machen. So habe Airbus-Chef Guillaume Faury sein ursprüngliches Jahresziel von 720 Flugzeugauslieferungen bereits im Sommer eindampfen müssen.Auch wenn die Airbus-Aktie am Dienstag nicht weiter habe zulegen können, seit Wochen fliege der Flugzeugbauer dem Gesamtmarkt deutlich voraus. Nun scheine sich das Papier nach dem Ausbruch auf ein neues Mehrmonatshoch eine Verschnaufpause zu gönnen. "Der Aktionär" rechne alllerdings damit, dass bald noch ein Angriff auf das bisherige Jahreshoch bei 121,06 Euro erfolgen könnte. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link