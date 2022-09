Wien (www.aktiencheck.de) - Am Tag nach der offiziellen Ankündigung der Verstaatlichung war der Handel mit den Aktien von Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) erneut äußerst turbulent, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) habe einen weiteren Großauftrag aus China erhalten: Die zu China Southern Airlines gehörende Fluggesellschaft Xiamen Airlines kaufe 40 Mittelstreckenjets der A320neo-Reihe, wobei diese Bestellung zu den chinesischen Großaufträgen vom Juli hinzuzurechnen sei. Da hätten China Southern, China Eastern, Air China und Shenzhen Airlines insgesamt 292 Maschinen aus der Modellfamilie A320neo bestellt. Für Xiamen Airlines handele es sich hierbei um die erste Airbus-Bestellung, da die Gesellschaft bislang ausschließlich auf Maschinen des US-Konkurrenten Boeing gesetzt habe. Den Aktien von Airbus habe dies gestern wenig geholfen; sie hätten den Tag mit einem Minus von rund 1,2% beendet.Nachdem FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) die eigene Prognose in der vergangenen Woche mit Blick auf die Verschlechterung der Weltwirtschaft zurückgenommen habe, seien die Aktien des US-Paketzustellers regelrecht eingebrochen. Das Unternehmen habe gestern darauf mit einem milliardenschweren Kosteneinsparungsprogramm reagiert. Das angepeilte Einsparvolumen solle sich hierbei auf zwischen USD 2,2 und 2,7 Mrd. belaufen. Unter anderem solle die Taktung der Flüge bei FedEx Express reduziert und bestimmte Aktivitäten bei FedEx Ground eingestellt werden. Entgegen dem schwachen Markttrend hätten die Aktien rund 0,8% zulegen können. (23.09.2022/ac/a/m)