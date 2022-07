Unternehmensnachrichten:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) habe von dem US-Unternehmen Northrop Grumman einen Auftrag über 42 Satellitenplattformen und damit verbundene Dienstleistungen erhalten. Der Auftrag sei Teil eines Programms der US-Regierung, mit dem die Verteidigungsarchitektur im Weltraum gestärkt werden solle. Außerdem habe Reuters berichtet, dass Airbus Berichten zufolge einen Auftrag für einen weiteren A350-Jet von Qatar Airways, einen vierten, zurückgezogen habe. Dies sei die Fortsetzung eines Rechtsstreits zwischen dem europäischen Flugzeughersteller und den katarischen Fluggesellschaften über fehlerhafte Flugzeuge.



Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA) sei eines der Unternehmen, die bei der italienischen Regierung ein Angebot für die italienische Fluggesellschaft ITA eingereicht hätten. Lufthansa habe gemeinsam mit der Containerreederei MSC ein Angebot abgegeben. Zu den anderen Bietern gehöre Certares, eine auf Tourismus spezialisierte US-Investmentfirma. Der Abschluss der Transaktion werde bis Ende des Jahres erwartet.



Einschätzungen von Analysten:



- SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP) sei von Barclays auf "equal-weight" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 102,00 Euro gesetzt worden.

- Berenberg stufe SAP (SAP.DE) mit "kaufen" ein. Das Kursziel sei auf 110,00 Euro gesetzt worden.

- Hauck & Aufhauser stufe adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) auf "verkaufen" herab. Das Kursziel sei auf 120,00 Euro gesetzt worden.

- HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) sei von ODDO BHF auf "underperform" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 45,00 Euro gesetzt worden.

- Stifel stufe Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) auf "halten" herab. Das Kursziel sei auf 9,00 Euro gesetzt worden. (06.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Mittwoch höher und versuchen, eine Erholungsrallye einzuleiten, so die Experten von XTB.Die wichtigsten westeuropäischen Indices würden heute um rund 1% zulegen. Der britische FTSE 100 (SIN: GB0001383545/ WKN: 969378) sei mit einem Plus von 1,5% der Spitzenreiter. Der polnische WIG 20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) hinke hinterher, könne aber dennoch um 0,3% zulegen.Die heute um 8:00 Uhr veröffentlichten Daten zu den deutschen Auftragseingängen für den Monat Mai hätten positiv überrascht. Der Markt habe einen Rückgang von 0,7% im Monatsvergleich erwartet, aber stattdessen hätten die tatsächlichen Daten einen Anstieg von 0,1% im Monatsvergleich gezeigt. Dies sei zwar positiv, reiche aber nicht aus, um von einer Trendwende sprechen zu können. Das saisonbereinigte Wachstum im Jahresvergleich sei mit -3,1% gegenüber -5,3% im Vormonat immer noch negativ. Die Veröffentlichung sei jedoch von den Märkten weitgehend unbemerkt geblieben.