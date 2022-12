Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

109,18 EUR -0,98% (01.12.2022, 12:42)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

109,22 EUR -0,05% (01.12.2022, 12:31)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (01.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für den weltgrößten Flugzeugbauer Airbus werde das geplante Auslieferungsziel in diesem Jahr immer mehr zur Herausforderung. Nach Daten der Luftfahrtanalytikfirma Cirium vom Mittwoch habe der DAX -Konzern im November lediglich etwa 55 Maschinen an Kunden übergeben, die Analysewebsite Aibfamiliy.flights habe von 58 Maschinen gesprochen. Damit würden dem Hersteller noch etwa 150 Flugzeuge bis zu seinem Jahresziel von 700 Auslieferungen fehlen, nachdem Airbus bis Ende Oktober knapp 500 Jets übergeben habe.Die Daten seien zwar nicht offiziell und könnten sich noch ändern. Hinweise darauf, dass das Ziel wackele, habe es aber bereits seit einiger Zeit schon gegeben. Üblicherweise würden die Auslieferungen zum Jahresende anziehen, doch Airbus würden nun nur noch wenige Wochen bleiben. Der Konzern werde selbst in den kommenden Tagen seine monatlichen Auslieferungszahlen veröffentlichen.Derweil habe sich der Flugzeugbauer mit den Strafbehörden in Frankreich auf die Zahlung einer Millionensumme verständigt, um einer möglichen Verfolgung wegen Korruptionsverdachts in Libyen und Kasachstan zu entgehen. Das Pariser Strafgericht habe die Vereinbarung, die die Zahlung von 15,8 Millionen Euro vorsehe, bestätigt, habe die Finanzstaatsanwaltschaft am Mittwoch in Paris mitgeteilt.Bei den möglichen Korruptionsfällen habe es sich um Verkäufe von Flugzeugen, Hubschraubern und Satelliten in Libyen und Kasachstan zwischen 2006 und 2011 gehandelt. Diese Fälle seien bei Ermittlungen zu Korruptionsvorwürfen aufgetaucht, wegen denen Airbus in einer 2020 getroffenen Vereinbarung in Frankreich bereits eine Buße von knapp 2,1 Milliarden Euro gezahlt habe.Die Aktie von Airbus zeige sich am heutigen Donnerstag kaum verändert. In den vergangenen Monaten sei das Papier aber stark gelaufen. Die nächste Hürde, die es zu knacken gelte, sei das Jahreshoch bei 121,06 Euro. Wichtige Unterstützung sei die 38-Tage-Linie.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Airbus-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 01.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)