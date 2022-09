Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus habe Insidern zufolge im August erneut weniger Maschinen ausgeliefert. Das Gerücht sei nun bestätigt worden. Auch insgesamt laufe das bisherige Jahr nicht wie geplant, der Konzern liege deutlich hinter seinem Jahresziel. Die Aktie gebe folglich im nachbörslichen Handel nach.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus müsse sich nach rückläufigen Auslieferungen im August für sein Jahresziel weiter ranhalten. Im abgelaufenen Monat hätten 39 Verkehrsflugzeuge den Weg zu den Kunden gefunden, wie der DAX-Konzern am Donnerstagabend in Toulouse mitgeteilt habe. Im Juli habe Airbus noch 46 Verkehrsjets an seine Kunden übergeben, im Juni sogar 60 Stück. In den ersten acht Monaten habe der Hersteller damit 382 Maschinen ausgeliefert. Das sei nur etwas mehr als die Hälfte der 700 Jets, die Vorstandschef Guillaume Faury Ende Juli als neues Auslieferungsziel für das laufende Jahr genannt habe.Üblicherweise würden die Auslieferungszahlen gegen Jahresende deutlich anziehen. Von den für 2022 ursprünglich angepeilten 720 Auslieferungen habe sich Airbus wegen Problemen in den Lieferketten jedoch bereits verabschieden müssen.Im August habe der Konzern keine neuen Bestellungen hereingeholt. Unterdessen habe der Konzern die letzte verbliebene Bestellung der arabischen Fluggesellschaft Qatar Airways über 19 Großraumflugzeuge vom Typ A350 aus dem Auftragsbuch gestrichen. Branchenkreisen zufolge habe der Hersteller den Vertrag mit seiner Großkundin nach monatelangem öffentlichen Streit wegen Schäden an der Oberfläche mehrerer Maschinen der Reihe gekündigt.Das Chartbild der Airbus-Aktie bleibe deutlich eingetrübt. Eine Bodenbildung sei im Moment immer noch nicht erkennbar. Nur auf lange Sicht bleibt "Der Aktionär" zuversichtlich gestimmt. Die Aktie gehört auf die Watchlist, so Timo Nützel. (Analyse vom 08.09.2022)Mit Material von dpa-AFX