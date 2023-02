Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

122,90 EUR +3,00% (16.02.2023, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

122,98 EUR +3,31% (16.02.2023, 09:14)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (16.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus verschiebe den Ausbau seiner Mittelstreckenjet-Produktion angesichts der Probleme in den Lieferketten weiter nach hinten. Die geplante Rekordproduktion von monatlich 75 Jets aus der Modellfamilie A320neo werde statt im Jahr 2025 wohl erst 2026 erreicht, habe der DAX -Konzern bei der Vorlage seiner Jahresbilanz am Donnerstag in Toulouse mitgeteilt.Das Zwischenziel von 65 Maschinen pro Monat verschiebe sich auf Ende 2024. Andererseits wolle Airbus die gedrosselte Produktion seiner Großraumjets wieder ein Stück hochfahren. Für das laufende Jahr peile Konzernchef Guillaume Faury insgesamt die Auslieferung von insgesamt 720 Verkehrsflugzeugen an und damit so viele wie ursprünglich für 2022 geplant. Da habe der Hersteller letztlich netto nur 661 Jets an seine Kunden übergeben können.Im abgelaufenen Jahr habe Airbus seinen Umsatz trotz der Probleme um 13 Prozent auf knapp 58,8 Milliarden Euro gesteigert. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern habe um 16 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zugelegt und damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen. Unter dem Strich sei mit 4,25 Milliarden Euro ein Prozent mehr übrig als im Vorjahr geblieben. Die Dividende für die Anteilseigner solle nun von 1,50 auf 1,80 Euro je Aktie steigen.Zudem habe es auch News auf der Vorstandsebene gegeben. Der Kunststoffkonzern Covestro verliere seinen Finanzchef an Airbus. Thomas Toepfer werde das Unternehmen zum 31. August vorzeitig verlassen und in gleicher Position zum Flugzeugbauer Airbus wechseln, habe Covestro am Mittwochabend mitgeteilt. Dort werde er den scheidenden Dominik Asam beerben. Airbus-Finanzchef Asam habe schon im vergangenen Sommer seinen Wechsel zu SAP eingeleitet und werde den Flugzeugbauer Anfang März verlassen.Neueinsteiger warten ein klares Signal wie den Sprung über den Widerstandsbereich bei 122 Euro ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 16.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)