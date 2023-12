Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

139,76 EUR -0,37% (15.12.2023, 22:02)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

139,58 EUR -0,34% (15.12.2023, 17:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (15.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) ein Kauf.Die Aktie von Airbus habe sich im laufenden Jahr stark entwickeln können. In dieser Woche sei ihr, auch wenn ihr zum Wochenschluss etwas die Puste ausgegangen sei, sogar ein neues Allzeithoch gelungen. Die neue Rekordmarke liege bei 143,98 Dollar. Und die Woche ende mit einer weiteren erfreulichen Meldung. Die Fluggesellschaft Turkish Airlines kaufe wie angekündigt im großen Stil bei Airbus ein.Die Staatsfluglinie der Türkei bestelle beim weltgrößten Flugzeughersteller 230 Passagier- und Frachtjets aus den Modellreihen A321neo und A350, wie sie am Freitag an der Börse in Istanbul bekannt gegeben habe. Darunter seien 150 Mittelstreckenjets vom Typ A321neo, 60 Langstreckenjets vom Typ A350-900, 15 von der größten Variante A350-1000 und 5 Exemplare des neuen A350-Frachters. Außerdem habe sich Turkish Airlines Optionen auf 125 weitere Airbus-Flugzeuge gesichert, sodass der Deal insgesamt 355 Maschinen umfasse.Beide Seiten hätten schon auf der Dubai Airshow im November bestätigt, dass sie über eine sehr große Bestellung verhandeln würden. Turkish Airlines habe sogar schon die Zahl von 355 Jets genannt. Airbus habe am Freitag nur von 220 georderten Maschinen berichtet - weil die Fluggesellschaft eine Bestellung über 10 A350-900 schon im September bekannt gegeben habe.Bereits am Donnerstag habe Airbus einen Vertrag mit der Bundeswehr unterzeichnen können. Dieser sehe den Kauf von bis zu 82 militärischen Mehrzweckhubschraubern des Typs H145M vor. Dabei handele es sich um 62 Festbestellungen und 20 Optionen. 57 Hubschrauber seien für das Heer vorgesehen, die Spezialkräfte der Luftwaffe sollten fünf H145Ms erhalten. Wie Airbus ausgeführt habe, sei dies sowohl der größte Auftrag, der jemals für die H145M erteilt worden sei, als auch der größte für das Waffenmanagementsystem HForce. Der Vertrag umfasse zudem sieben Jahre Support- und Serviceleistungen."Der Aktionär" hält nach wie vor an seiner bullishen Einschätzung zur Aktie von Airbus fest: Der Blue Chip, der sich weiterhin in einer charttechnisch glänzenden Verfassung befindet, bleibt ein Kauf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 104,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 15.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link