Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

139,64 EUR +0,40% (28.12.2023, 14:03)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

139,52 EUR +0,10% (28.12.2023, 13:49)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (28.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Airbus-Aktie gehöre im laufenden Jahr ganz klar wieder einmal zu den Erfolgsstorys an der Börse. So hätten sich die Papiere des europäischen Flugzeugherstellers um knapp 30 Prozent verteuert. Und gehe es nach der Mehrheit der Analysten, so verfüge der DAX-Titel noch immer über weiteres Aufwärtspotenzial.So habe gestern die britische Großbank Barclays das Rating für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Airbus dürfte im vierten Quartal bislang 219 Flugzeuge ausgeliefert haben, Boeing 135 Flugzeuge, habe Analyst David Strauss geschrieben. Hergestellt haben dürfte Airbus 163 Jets.Indes habe das Analysehaus Jefferies das Votum für die Aktie nach einem Großauftrag von Turkish Airlines auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Bestellung von 220 Passagier- und Frachtjets der Modellreihen A321neo und A350 sei ein "solider Gewinn" für den Flugzeugbauer und auch für den Triebwerkhersteller Rolls-Royce, habe Analystin Chloe Lemarie in einer vor den Weihnachtsfeiertagen veröffentlichten Branchenstudie geschrieben.Auch DER AKTIONÄR halte nach wie vor an seiner bullishen Einschätzung zur Airbus-Aktie fest: Der Blue Chip, der sich weiterhin in einer charttechnisch glänzenden Verfassung befinde, bleibe ein Kauf. Der Stoppkurs kann vorerst noch bei 104,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link