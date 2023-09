Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

135,96 EUR +1,64% (07.09.2023, 12:39)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

136,12 EUR -+1,57% (07.09.2023, 12:27)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (07.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus hebe sich aktuell von der Konkurrenz ab. Während die gestiegenen Kerosinpreise in dieser Woche Southwest und United Airlines zum Absturz gebracht hätten, zeige sich die Aktie des euorpäischen Luftfahrtkonzerns bisher unbeeindruckt. Die Auftragsbücher seien zudem weiterhin prall gefüllt und der Chart könne sich sehen lassen.Mit einem Kursplus von 1,56% auf 136,12 Euro stehe Airbus am Donnerstag an der EURO STOXX 50-Spitze und hebe sich damit von einem sonst schwachen Marktumfeld ab. Die gestiegenen Kerosinpreise würden aktuell die Branche belasten. Der Markt gehe davon aus, dass die damit einhergehenden erhöhten Ausgaben die Bilanzen der Flugriesen belasten würden.Airbus ziehe aber weiter durch, so habe es auch positiven Newsflow gegeben: Die Fluggesellschaft Turkish Airlines habe am Mittwoch zehn weitere Maschinen vom Typ A350-900 bestellt. Turkish Airlines habe bereits 14 Maschinen der Reihe und habe im August vier weitere nachbestellt. Damit habe die Gesellschaft jetzt noch 26 Exemplare zu bekommen.Auch der Chart stimme bullish. Der GD50 bei 132,04 Euro sei Ende August durchbrochen worden und die Aktie befinde sich auf dem besten Weg, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Der bisherige Rekord liege bei 139,40 Euro vor dem Corona-Crash. Zwar habe sich die Horizontale bei 139 Euro bisher als Widerstandszone erwiesen. Gelinge der Durchbruch, wäre das aber der Befreiungsschlag.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Airbus.