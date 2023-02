Bei gut 120 Euro sei der Kurs in 2021 und 2022 mehrfach gescheitert. Sollte der Airbus-Kurs seine 50-Tage-Linie verteidigen, dürfte demnächst ein neuer Anlauf auf den Chart-Widerstand bei 121 Euro erfolgen. Gelinge die nachhaltige Überwindung, wäre dies ein Kaufsignal. Der DAX-Wert hätte dann rein technisch betrachtet Potenzial bis zum Allzeithoch bei knapp 140 Euro. (Analyse vom 02.02.2023)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (02.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer und sein Großkunde Qatar Airways hätten ihren milliardenschweren Streit um angebliche Lackschäden an A350-Flugzeugen beigelegt. Airbus habe am Mittwoch in Toulouse von einem "freundschaftlichen Vergleich" mit der katarischen Fluglinie gesprochen. Obwohl nun ein Milliarden-Schadensersatz nicht fällig werde, halte sich die Freude der Airbus-Aktionäre in Grenzen.Der Flugzeugbauer Airbus und sein Großkunde Qatar Airways hätten sich im Rechtsstreit über die Beschädigung der A350-Oberfläche gütlich geeinigt. Wie der DAX-Konzern am Mittwochabend in Toulouse mitgeteilt habe, sei ein Reparaturprojekt angelaufen. Beide Parteien würden sich darauf freuen, die Flugzeuge wieder sicher in die Luft zu bringen, habe es weiter nach der einvernehmlichen Einigung geheißen. Die Einzelheiten des Vergleichs seien vertraulich.Die Vereinbarung sei kein Eingeständnis der Haftung für eine der Parteien. Die mehr als zwei Dutzend Langstrecken-Flugzeuge sollten nun repariert, die gegenseitigen Klagen beendet werden. Qatar Airways habe 1,4 Milliarden Euro Schadenersatz von Airbus gefordert, nachdem die Behörden die Airbus-Flieger - fast die Hälfte ihrer A350-Flotte - wegen der Schäden stillgelegt habe.Zuletzt habe Qatar versucht, die Abnahme von Maschinen des Typs komplett zu stoppen. Airbus habe wiederum die Bestellung der Araber von Mittelstrecken-Jets des Typs A321neo gekündigt. Diesen Schritt habe Airbus im Zuge der Einigung wieder zurückgenommen und wolle die Maschinen dieses Typs ab 2026 doch liefern.Bei dem Streit sei es um Lack- und Oberflächenschäden an Langstrecken-Jets vom Typ Airbus A350 gegangen. Qatar Airways habe gegen den europäischen Hersteller wegen der Mängel Klage eingereicht. Der Flugzeugbauer habe die Probleme für nicht sicherheitsrelevant gehalten, habe die Mängel aber beheben wollen.Obwohl die Milliarden-Strafe gegen den Flugzeugbauer nun vom Tisch sei, reagiere die Airbus-Aktie am Donnerstag nur verhalten freundlich. Im verbesserten DAX-Umfeld steige der Wert lediglich um 0,7 Prozent.Am Mittwoch vergangener Woche habe die Airbus-Aktie bei 122 Euro den höchsten Stand seit drei Jahren markiert. Am vergangenen Dienstag nun habe die Schweizer Großbank UBS die Airbus-Aktie gleich um zwei Stufen von "buy" auf "sell" gesenkt und das Kursziel kräftig von 139 auf 105 Euro reduziert. Das habe die Airbus-Aktie zeitweilig unter 114 Euro gedrückt.UBS-Analyst Ian Douglas-Pennant habe hierfür die Vorsicht am Markt mit Blick auf die Produktionsziele des Flugzeugbauers angeführt. So sei nicht klar, ob das Unternehmen im Jahr 2026 wie vorgesehen 75 Maschinen des Typs A320 pro Monat fertigen könne. Am Donnerstag stehe der Wert zeitweilig wieder bei gut 117 Euro.