Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

152,56 EUR -0,57% (29.02.2024, 11:49)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

152,54 EUR -0,79% (29.02.2024, 11:34)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (29.02.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Airbus Group: Unter Erwartungen - AktienanalyseDer Flugzeugbauer Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) hat sich für 2024 viel vorgenommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Trotz anhaltender Probleme mit den Lieferanten wolle der Konzern im laufenden Jahr rund 800 Verkehrsflugzeuge ausliefern. Das wären 65 Maschinen mehr als 2023. Die Zahl sei die richtige Balance zwischen der hohen Nachfrage und den Hürden beim Hochfahren der Produktion, habe Vorstandschef Guillaume Faury gesagt. Auch das operative Ergebnis solle weiter zulegen.Aufgrund der äußerst komfortablen Cash-Situation - inzwischen habe Airbus netto 10,7 Mrd. Euro auf der hohen Kante - sollten Aktionäre zusätzlich zur stabilen Dividende von 1,80 Euro eine Sonderdividende von 1,00 Euro je Anteil bekommen. Das gehe schneller und sei einfacher als ein Aktienrückkauf, habe Finanzchef Thomas Toepfer erklärt. Eigentlich gute Nachrichten.An der Börse habe nach den kräftigen Kursgewinnen seit Oktober zunächst dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wollen. Analysten hätten vor allem mit der jüngsten Geschäftsentwicklung gehadert. Zwar habe der Umsatz im vergangenen Jahr um elf Prozent auf 65,4 Mrd. Euro gesteigert werden können. Das bereinigte EBIT habe sich wegen Abschreibungen und Sonderbelastungen in der Raumfahrtsparte allerdings nur um vier Prozent auf 5,8 Mrd. Euro erhöht und damit die Zielmarke von sechs Mrd. Euro verfehlt. Das Nettoergebnis sei wegen negativer Währungseffekte sogar um elf Prozent auf 3,8 Mrd. Euro zurückgegangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: