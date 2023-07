Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

134,00 EUR -0,37% (27.07.2023, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

133,14 EUR +0,05% (26.07.2023)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (27.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) weiterhin ein klarer Kauf.Airbus halte nach einem überraschend guten Tagesgeschäft im zweiten Quartal an seinen Zielen für 2023 fest. Im Gesamtjahr sollten wie geplant etwa 720 Verkehrsflugzeuge den Weg zu den Kunden finden. Bis zur Jahresmitte habe der weltgrößte Flugzeugbauer allerdings erst 316 Stück geschafft, hinke also noch etwas hinterher.Trotz der Engpässe bei Zulieferern habe der Vorstand um Konzernchef Guillaume Faury seine Pläne zum Produktionsausbau für die Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320neo bekräftigt. Allerdings lasse er jetzt offen, in welchem Tempo die Produktion bis 2026 auf dann monatlich 75 Maschinen der Reihe wachsen solle - und wann das bisherige Zwischenziel von 65 Stück erreicht werde. Im zweiten Quartal habe Airbus einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor erzielt.Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) habe um mehr als ein Drittel auf 1,85 Milliarden Euro zugelegt. Damit habe der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen. Der Überschuss sei sogar um 55 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro nach oben gesprungen. Analysten hätten hier jedoch noch mehr erwartet. Ein Jahr zuvor hätten zusätzliche Kosten für den Militärtransporter A400M den Gewinn belastet. Diesmal habe der veränderte Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar den Anstieg gebremst.Indes könnte der jüngste Rückruf von Triebwerken des Herstellers Pratt & Whitney indirekte Folgen für die Flugzeugproduktion bei Airbus haben. Im laufenden Jahr rechne Faury zwar mit keinen Auswirkungen. Denn der in dieser Woche bekannt gewordene Materialmangel betreffe nur rund 1200 längst ausgelieferte Turbinen - und damit Flugzeuge, die schon länger in Betrieb seien. Sollte Pratt & Whitney jedoch in den kommenden Jahren Kapazitäten für diese Reparaturen umwidmen müssen, könnte dies zulasten von Triebwerken für neue Jets gehen.Auch wenn die Zahlen nicht berauschend gewesen seien, bleibe Airbus auf Kurs. Die Aussichten für den glänzend aufgestellten Flugzeugbauer seien nach wie vor gut.Die Aktie bleibt daher weiterhin ein klarer Kauf (Stopp: 104,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2023)Mit Material von dpa-AFX