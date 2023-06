unter folgendem Link.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (18.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Am kommenden Montag beginne mit der Paris Air Show am Flughafen Le Bourget die wichtige Luftfahrtmesse. Bereits im Vorfeld habe der weltgrößte Flugzeugbauer bekannt gegeben, dass erste Deals unterzeichnet seien. Airbus mache kurz vor dem Beginn der Luftfahrtmesse zudem Hoffnung auf Geschäfte wie vor der Corona-Krise. Bei der Show komme die Begeisterung aus den guten alten Zeiten zurück, habe Konzernchef Guillaume Faury am Freitagabend vor Journalisten in Paris gesagt. Verkaufschef Christian Scherer habe für die Messe Kundenaufträge für Großraumjets angekündigt. Schon kurz vor der Messe habe Airbus Bestellungen über 60 Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320neo und zehn Großraumjets vom Typ A350 hereingeholt. Die Käufer würden noch nicht auf der Messe bekanntgeben, die Bestellungen seien aber noch im Juni ins Auftragsbuch eingegangen.Konzernchef Faury sehe für seine Branche derzeit zwei große Herausforderungen: die Ausweitung der Flugzeugproduktion und die Dekarbonisierung des Luftverkehrs. Derzeit würden Engpässe in der Lieferkette den Ausbau der Produktion bremsen. "Es gibt eine große Lücke zwischen Nachfrage und Angebot", habe Faury gesagt und auf die prall gefüllten Auftragsbücher des Konzerns verwiesen. Airbus wolle die Produktion deshalb deutlich ausweiten. Dennoch dürfte der Abstand zwischen Nachfrage und Angebot seiner Meinung nach noch mehrere Jahre lang bestehen bleiben.Die Aktie von Airbus bleibe sowohl charttechnisch als auch fundamental attraktiv. Der Stoppkurs sollte bei 104 Euro belassen werden, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AirbusBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU