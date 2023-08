Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (04.08.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Airbus-Chartanalyse von BNP Paribas:Rückblick: Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, aber seit dem Verlaufshoch bei 138,72 EUR vom 25. Juli in einer Korrektur, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Korrektur könnte, wie bereits in den Vormonaten, erneut leicht unter dem 50er-EMA auslaufen. Darauf deute auch die bullische Vortageskerze mit dem Tagestief leicht unter dem 50er-EMA bei 129,04 EUR hin. In der Folge habe die Aktie wieder ansteigen und deutlich höher bei 130,38 EUR aus dem Handel gehen können.AusblickDie Airbus-Aktie könnte im Bereich um 130 EUR einen Boden bilden und erneut ansteigen. Ein erstes Stärkesignal wäre dabei ein Anstieg über das Vortageshoch bei 131,20 EUR. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf zum 10er-EMA im Bereich von 132,50 EUR zu rechnen. Darüber wäre dann der nächste Widerstand im Bereich von 134 EUR zu sehen. Bleibe die Airbus-Aktie hingegen im Sinkflug und falle auch unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart, würde sich die Lage auch langfristig wieder deutlich eintrüben. (Analyse vom 04.08.2023)Börsenplätze Airbus-Aktie: