Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

126,12 EUR +0,40% (04.04.2023, 13:15)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

126,00 EUR +0,67% (04.04.2023, 13:03)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (04.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Airbus habe sich zuletzt stark präsentiert. Am Montag sei der Sprung auf 126,26 Euro und damit ein neues Mehrmonatshoch gelungen. Das Papier habe dabei von einer positiven Einschätzung der Bank of America (BofA) profitiert. Nun müssten weitere Anschlusskäufe folgen, um den nachhaltigen Ausbruch zu vollziehen.Die US-Investmentbank Bank of America habe die Aktie von Airbus in die Liste der "Top 10 Best Ideas" aufgenommen. Die Bewertung laute weiterhin "buy", das Kursziel sei mit 200 Euro bestätigt worden. Analyst Benjamin Heelan habe in seiner jüngsten Studie vor allem den Bereich Großraumflugzeuge, der zunehmend an Dynamik gewinne, hervorgehoben. Zugleich sollte seiner Meinung nach auch die Wiedereröffnung Chinas nach den coronabedingten Lockdowns Auftrieb verleihen. Erklärtes Ziel von Airbus sei es, im kommenden Jahr rund 65 Flugzeuge der A320-Familie pro Monat produzieren zu wollen. Heelan habe daraufhin hingewiesen, dass dieses Ziel im Juni, während der ersten Pariser Air Show seit 2019, einer der wichtigsten Diskussionspunkte sein dürfte.Auch die US-Bank J.P. Morgan zeige sich zuversichtlich, was die weitere Entwicklung der Airbus-Aktie angehe. Sie stufe das Papier mit "overweight" ein und sehe das Kursziel bei 160 Euro.Der Aktie von Airbus sei zuletzt die Rückeroberung der 38-Tage-Linie gelungen, was als positives Signal gewertet werden könne. Nun gelte es, den Ausbruch auf ein neues Mehrmonatshoch auch nachhaltig zu bestätigen. Gelinge dies, rücke das Allzeithoch aus dem Jahr 2020 bei 139,40 Euro wieder in Reichweite.Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 04.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link