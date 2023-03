XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (01.03.2023/ac/a/d)



Seit Sommer 2021 stellt der Preisbereich von knapp 121 EUR für Anleger in der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) eine große Hürde dar, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Immer wieder sei der Kurs nach unten abgeprallt, bis zum 16. Februar dieses Jahres. Infolge der zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Quartalszahlen sei der Aktienkurs über den Widerstand angesprungen und werde auch aktuell noch oberhalb dessen gehandelt. In den vergangenen Tagen sei es zur Konsolidierung in Form einer kleinen Dreiecksformation gekommen.Der kurzfristig neutrale Bewegungsspielraum für die Airbus-Aktie werde innerhalb der Dreiecksformation zunehmend kleiner. Klassisch wäre bei diesem Kursmuster ein Ausbruch nach oben zu erwarten, sodass die Kurse in den nächsten Tagen weiter in Richtung 130/133 EUR und darüber hinaus durchstarten sollten. Das bisherige Allzeithoch knapp unterhalb von 140 EUR stelle ebenfalls ein mögliches Ziel dar. Problematisch werde es jedoch, wenn die Aktie wieder nachhaltig unter ca. 119 EUR zurückfalle. In diesem Fall dürfte es zu Korrekturverlusten zurück zur Unterstützungszone beginnend ab ca. 114,44 EUR kommen. (Analyse vom 01.03.2023)