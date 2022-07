Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (28.07.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus habe am Mittwoch nach Handelsschluss Q2 22 Geschäftszahlen berichtet, welche leicht über den Markterwartungen gelegen hätten. Gleichzeitig habe der weltweit größte Flugzeughersteller aber das heurige Produktionsziel leicht zurückgenommen und auch den Mittelfristplan etwas nach hinten verschoben. Obwohl die Analysten der RBI die Revision der Ziele grundsätzlich als negative erachten, weisen sie darauf hin, dass sowohl sie als auch der Gesamtmarkt die Ziele als sehr ambitioniert erachteten und die Anpassung somit nicht als eine zu negative Überraschung zu werten ist. Die Analysten würden eher eine neutrale Reaktion der Aktie erwarten.Airbus habe ein operatives Ergebnis in Höhe von EUR 1.382 Mio. (-31% yoy) leicht über der Markterwartung von EUR 1.328 Mio. berichtet. Die Umsätze von EUR 12,8 Mrd. (-10% yoy) hätten 6,5% unter dem Konsensus von EUR 13,7 Mrd. gelegen. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei nach der Vorlage der Halbjahreszahlen bestätigt worden.Airbus habe sein Auslieferungsziel für 2022 von 720 auf 700 Flugzeuge gesenkt und angekündigt, das Produktionsziel von 65 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge pro Monat erst Anfang 2024 statt Mitte 2023 zu erreichen. Das Ziel von 75 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge pro Monat für das Jahr 2025 sei unverändert geblieben. Während die Steigerung der Produktion von Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen um etwa sechs Monate verschoben worden sei, habe Airbus erklärt, dass das Unternehmen mit seinen Zulieferern eine weitere Steigerung der Produktion von Langstreckenflugzeugen im Zuge der Erholung des internationalen Flugverkehrs prüfe.Die Ankündigung sei erfolgt, nachdem Airbus im ersten Halbjahr einen Rückgang der Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet habe, da verzögerte Triebwerkslieferungen, Lieferkettenprobleme und Personalengpässe die Produktion belastet hätten. Lieferkettenprobleme hätten auch die Farnborough Airshow in der vergangenen Woche beherrscht. Der Rivale Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471), der ebenfalls am Mittwoch seine Ergebnisse bekannt gegeben habe, habe ebenso erklärt, dass er mit großen Einschränkungen in der Lieferkette konfrontiert sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.