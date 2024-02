Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Klimafreundliches Fliegen sei aktuell leider nur ein Traum, doch es gebe zumindest einige vielversprechende Ansätze, um die Emissionen bei Flügen deutlich zu verringern. Und daran würden nun auch der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus und der Energieriese TotalEnergies arbeiten. So hätten die beiden Unternehmen in der vergangenen Woche eine strategische Partnerschaft für die Entwicklung von nachhaltigem Kraftstoff vereinbart. Demnach solle TotalEnergies Airbus mit größeren Mengen an Sustainable Aviation Fuel (SAF) versorgen. Der Flugzeugbauer wolle damit mehr als die Hälfte seines Bedarfs in Europa decken.Darüber hinaus wollten die beiden Konzerne ihre Partnerschaft auch auf ein Forschungs- und Innovationsprogramm ausweiten, in welchem sogar zu 100% nachhaltige Kraftstoffe entwickelt werden sollen. Darauf solle dann im Idealfall die Konstruktion aktueller und künftiger Airbus-Jets zugeschnitten werden. Zudem wollten die Entwicklungsteams der beiden Gesellschaften untersuchen, wie sich die genaue SAF-Zusammensetzung auf die CO2-Emissionen oder auch etwa die Bildung von Kondensstreifen auswirke.Die beiden Konzerne würden indes bereits seit dem Jahre 2016 zusammenarbeiten. So beliefere TotalEnergies den europäischen Flugzeugbauer mit SAF, welches Airbus für Flugzeugauslieferungen nutze. SAFs sollten in der Lage sein, die CO2-Emissionen im Vergleich zu ihrem Äquivalent aus fossilen Brennstoffen um bis zu 90% zu senken.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link