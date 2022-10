Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

107,80 EUR +2,24% (28.10.2022, 14:49)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

108,00 EUR +1,75% (28.10.2022, 14:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (28.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Das bereinigte operative Ergebnis habe in Q3 unter den Markterwartungen gelegen. Die Gesamtjahresziele seien großteils bestätigt worden, die Free-Cash-Flow Erwartung sogar erhöht. Die Analysten der RBI werten das Quartalsergebnis als leicht negativ.Für Q3 22 habe Airbus ein bereinigtes EBIT in Höhe von EUR 836 Mio. gegenüber EUR 666 Mio. im Vorjahreszeitraum berichtet und damit die Schätzungen der Analysten verfehlt, die ein bereinigtes EBIT von EUR 920,5 Mio. erwartet hätten. Der Umsatz sei um 27% auf EUR 13,31 Mrd. gestiegen. Der Nettogewinn sei mit EUR 2,57 Mrd. noch leicht hinter dem Vorjahr hergehinkt.Airbus habe am Ziel festgehalten, für das Gesamtjahr ein bereinigtes EBIT von rund EUR 5,5 Mrd. zu erzielen. Der starke US-Dollar gebe dem Unternehmen einen willkommenen Auftrieb, da die Flugzeuge in der US-Währung abgerechnet würden. Dies habe es dem Flugzeughersteller ermöglicht, sein Jahresendziel für den freien Cashflow von EUR 3,5 Mrd. auf EUR 4,5 Mrd. anzuheben.Airbus halte am Auslieferungsziel von 700 Flugzeugen bis zum Jahresende fest, habe jedoch davor gewarnt, dass Lieferkettenprobleme bis ins nächste Jahr hinein andauern würden, da es bei den Zulieferern zu Engpässen bei Arbeitskräften und Rohstoffen komme. Bis Ende September seien 437 Maschinen ausgeliefert worden. Saisonal würden die Auslieferungen im Q4 deutlich ansteigen, trotzdem sähen die Analysten durchaus ein Risiko, dass das Auslieferungsziel auch tatsächlich erreicht werde. Die Produktion der meistverkauften A320-Familie sollte bis 2025 unverändert auf 75 Flugzeuge erhöht werden. Das Unternehmen prüfe auch die Möglichkeit, die Produktion von Großraumflugzeugen in den nächsten Jahren zu erhöhen. Der durchaus konstruktive Ausblick stehe im Gegensatz zu jenem des Erzrivalen Boeing, der in dieser Woche seine Jahresprognose für die Auslieferung der 737-Jets gesenkt habe und nun mit der Auslieferung von 375 Flugzeugen dieses Typs in diesem Jahr rechne. Der US-Flugzeughersteller habe zuvor Auslieferungen von fast 500 anvisiert, bevor er das Ziel im Juli auf "unter 400" korrigiert habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.