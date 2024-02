7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (15.02.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der französische Flugzeughersteller Airbus habe heute die Ganzjahreszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Positiv hätten der Rekordauftragsbestand sowie die Sonderdividende hervorgestochen. Der ausgewiesene Gewinn pro Aktie eher negativ.Für das Gesamtjahr habe Airbus ein bereinigtes EBIT von EUR 5,84 Mrd. ausgewiesen, verglichen mit EUR 5,63 Mrd. im Vorjahreszeitraum. Damit seien die Konsensschätzungen von durchschnittlich EUR 5,81 Mrd. erreicht worden. Der Konzernumsatz sei um 11% auf EUR 65,4 Mrd. gestiegen und habe damit ebenfalls die Erwartungen von knapp EUR 64,7 Mrd. übertroffen. Die Umsatzerlöse aus dem Verkehrsflugzeuggeschäft von Airbus seien um 15% gestiegen, vor allem aufgrund höherer Auslieferungszahlen (2023: 735 vs. 2022: 661).Die Auslieferungen von Airbus Helicopters seien mit 346 Einheiten stabil geblieben (2022: 344 Einheiten), die Umsatzerlöse seien um 4% gestiegen. Die Umsatzerlöse von Airbus Defence and Space seien um 2% gestiegen, hauptsächlich aufgrund der Auslieferungen von Military Air Systems und Connected Intelligence. Insgesamt seien 8 Militärhubschrauber ausgeliefert worden (Vorjahr: 10 Einheiten). Der Nettogewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr sei im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 3,79 Mio. zurückgegangen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von EUR 4,80. Die Erwartungen von EUR 5,19 je Aktie seien damit verfehlt worden.Airbus habe nach eigenen Angaben Aufträge über 2.094 Flugzeuge für 2023 erhalten und damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2013 übertroffen. An der Spitze des Auftragseingangs stünden die A320-Familie und das Langstreckenflugzeug A350. Der Vorstand werde der Hauptversammlung, die im April 2024 stattfinde, die Zahlung einer Dividende für 2023 in Höhe von EUR 1,80 je Aktie (2022: EUR 1,80 je Aktie) und einer Sonderdividende von EUR 1,00 je Aktie vorschlagen.Die letzte Einschätzung zu Airbus lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 15.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen