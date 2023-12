Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) weiterhin zu kaufen.Airbus stehe kurz davor, den Rekord für die meisten verkauften Flugzeuge in einem Jahr zu brechen. Zwar würden die offiziellen Zahlen erst im Januar veröffentlicht, doch dank drei bedeutender Deals in den letzten Tagen sollte es für den neuen Rekord reichen. Das spiegele sich auch im Aktienkurs wider, welcher im Dezember ein neues Allzeithoch markiert habe.Am vergangenen Freitag habe Turkish Airlines eine Bestellung von 220 Airbus-Flugzeugen bestätigt, darunter 150 A321neo. Dann habe die britische Airline easyJet ( ISIN GB00B7KR2P84 WKN A1JTC1 ) am Dienstag die Bestellung von 157 A320neo-Flugzeugen angekündigt. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa habe ebenfalls 40 A220-Flugzeuge bestellt.Insgesamt bedeute dies, dass Airbus nun einen Bestellwert über dem vorherigen Rekord von rund 1.800 Flugzeugen aus dem Jahr 2014 haben werde, habe die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die offiziellen Zahlen werde das Unternehmen jedoch erst im Januar veröffentlichen.Nach Angaben von Bloomberg habe Airbus in diesem Jahr bisher Bestellungen für mehr als 2.000 Flugzeuge erhalten, wohingegen Konkurrent Boeing nur auf 1.200 komme. Auch der Aktienkurs von Boeing zeige, wie viel schwächer das US-Unternehmen sei als sein europäischer Mitstreiter. Während Airbus erst kürzlich ein neues Allzeithoch markiert habe, müsste die Boeing-Aktie noch gut 70 Prozent zulegen, um dieses Kunststück zu vollbringen."Der Aktionär" hat die Papiere beider Flugzeug-Hersteller auf der Empfehlungsliste und rät bei beiden weiterhin zum Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Wer sich nur für eine der beiden Aktien entscheiden wolle, setze angesichts der operativen Entwicklung und des deutlich besseren Chartbilds auf Airbus. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link