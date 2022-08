Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

104,44 EUR +0,06% (26.08.2022, 08:23)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

103,80 EUR +0,54% (25.08.2022)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (26.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Flugzeugbauer Airbus suche für den geplanten Hochlauf der Fertigung allein bis Mitte 2023 mehr als 1.000 neue Mitarbeiter. Nachdem die Produktion während der Corona-Pandemie drastisch heruntergefahren worden sei, solle sie nun sukzessive wieder steigen - bis auf den Rekordwert von 75 Maschinen der A320-Familie im Jahr 2025."Entsprechend stellen wir auch ein", habe der Chef der neuen Strukturmontagetochter Airbus Aerostructures, André Walter gesagt. "Wir haben im letzten und in diesem Jahr bereits 700 feste Mitarbeiter und circa 1.400 Leiharbeitskräfte wieder eingestellt." Diese Werte würden für den gesamten zivilen Flugzeugbau in Deutschland gelten, zu dem auch die Endmontage bei der Tochter Airbus Operations gehöre.Die bisherigen Einstellungen würden Walter zufolge bei weitem nicht ausreichen. So seien allein für die Rumpfschalenfertigung in Nordenham an der Unterweser bis Mitte 2023 weitere 150 neue Stellen zu besetzen. Und für Hamburg, den nach Toulouse zweitgrößten Airbus-Standort, habe Walter den zusätzlichen Personalbedarf bis Mitte kommenden Jahres auf 800 bis 1.000 beziffert. Insgesamt würden bei Airbus laut Walter an den deutschen Standorten derzeit in Summe 21.450 Beschäftigte in der zivilen Flugzeugfertigung arbeiten; davon würden 8.400 auf die Aerostructures-Standorte Hamburg, Bremen, Nordenham und Stade entfallen.Als größte Herausforderung habe er es bezeichnet, überhaupt genügend qualifizierte Mitarbeiter zu finden. "Wir können ja nicht einfach einstellen vom Markt, sondern man muss bei uns ja eine Produktionszulassung haben, die man dann erst mal in einer Praxisphase erwerben muss, bevor man dann tatsächlich auch ein Flugzeug bauen darf", so der Airbus-Manager. Erschwerend komme hinzu, dass der Flugzeugbauer nicht allein auf der Suche nach Fachkräften sei. "Andere Industrien und Branchen haben in den letzten Monaten drastisch angezogen, das heißt qualifizierte Facharbeiter werden überall gesucht und da sind wir natürlich im Wettbewerb."Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2022)Mit Material von dpa-AFX