Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

123,72 EUR -0,45% (06.03.2023, 19:46)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

123,74 EUR -0,45% (06.03.2023, 17:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (06.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Luftfahrtkonzerns Airbus konsolidiere derzeit auf hohem Niveau. Doch die starke Technik spreche dafür, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis das Papier den Aufwärtstrend wiederaufnehmen werde. Derweil hoffe man bei Airbus, dass die fünfte Tranche des Eurofighters bald in Auftrag gegeben werde.Der Betriebsrat von Airbus Defence in Manching bei Ingolstadt erwarte von der "Bundesregierung der Zeitenwende" dringend den Auftrag für die nächste Eurofighter-Tranche. Die vierte Tranche des Kampfjets sei bereits in der Fertigung, jetzt müsse der Vertrag für die fünfte Tranche rasch abgeschlossen werden, habe Betriebsratschef Thomas Pretzl am Montag auf einer Betriebsversammlung in Manching gesagt.Im März beginne die Planung des Bundeshaushaltes für das kommende Jahr, "somit wird zeitnah die Entscheidung zur Finanzierung kommender Rüstungsprojekte fallen", so Pretzl. Das Unternehmen dürfe "die Bundesregierung der 100 Milliarden Euro ihre Amtsperiode nicht beenden lassen, ohne dass die Tranche 5 unter Dach und Fach ist". Entwicklung, Bau und Wartung dieses Flugzeugs seien die technologische und wirtschaftliche Brücke zum Zukunftsprojekt FCAS (Future Combat Air System)."Der Aktionär" habe bereits frühzeitig zum Einstieg bei der Airbus-Aktie geraten. Das Papier habe zwischenzeitlich auch von der Schwäche der Boeing-Aktie profitiert.Anleger bleiben an Bord und lassen ihre Gewinne laufen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link