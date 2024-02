XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

148,96 EUR -0,19% (05.02.2024, 17:38)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (06.02.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Airbus-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) charttechnisch unter die Lupe.Einer ihrer Lieblingsansätze kombiniere das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit dem Faktor "low volatility". In der Kombination sollten trendstarke und gleichzeitig schwankungsarme Titel selektiert werden. Ein Vertreter dieser Zunft sei derzeit die Airbus-Aktie. Zu der objektiven Auswertung geselle sich eine vielversprechende Chartkonstellation hinzu. So sei zuletzt der Spurt über das "Vor-Corona-Hoch" bei 139,40 EUR und infolgedessen ein neues Allzeithoch (151,30 EUR) gelungen. Damit lägen gleich drei unterschiedliche Chartformationen vor. Während schon länger eine (aufwärts-)trendbestätigende Flagge vorliege, könne die Kursentwicklung seit dem Frühjahr 2023 als Tradingrange interpretiert werden. Aus der Schiebezone zwischen rund 120 EUR und 140 EUR ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel von 160 EUR, wohingegen die beschriebene Flagge sogar ein Kursziel von circa 168 EUR bereithalte. Im ganz großen Kontext bilde die Kursentwicklung der letzten Dekade eine riesige Schiebezone zwischen 50 EUR und knapp 140 EUR. Entsprechend eröffne sich langfristig sogar ein deutlich sportlicheres Kurspotenzial von rund 90 EUR. Um die dreifache Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es zukünftig, die Ausbruchsmarke von 140 EUR nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:149,46 EUR +0,12% (06.02.2024, 08:51)