Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem zunächst positiven Start ins neue Jahr sei die Aktie von Airbus am Mittwoch unter Druck geraten. Beflügelt hätten das Papier zunächst Gerüchte, dass das Auslieferungsziel für das vergangene Jahr habe übertroffen werden können. Am Mittwoch habe jedoch eine mögliche Übernahme auf die Stimmung gedrückt. Die Aktie von Airbus habe auf Tradegate am Ende 2,5 Prozent auf 137,02 Euro verloren.Der Flugzeugbauer Airbus wolle sich mit einem Milliardenbetrag die Cybersicherheits- und Datensparte des kriselnden französischen IT-Dienstleisters Atos sichern. Airbus bewerte das Geschäft rund um Big Data und Security (BDS) mit 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro inklusive Schulden, habe Atos am Mittwoch in Paris mitgeteilt. Nach eigenen Angaben habe der Konzern zudem ein weiteres nicht-bindendes Gebot erhalten, das sich aber nur auf Teile des BDS-Geschäfts beziehe. Vorrangig verhandeln wolle Atos daher mit dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus.Die Gespräche seien aber noch in einem frühen Stadium, habe es von Atos geheißen. Zuvor habe die "Financial Times" über ein entsprechendes Angebot berichtet. Airbus habe die Gespräche ebenfalls bestätigt. Sie stünden im Einklang mit der Absicht des Konzerns, als führendes Luftfahrt-, Rüstungs- und Cybersecurity-Unternehmen zu wachsen und seinen digitalen Umbau zu beschleunigen. Es gebe aber keine Sicherheit, dass ein Deal zustande komme.Analystin Chloe Lemarie von der US-Investmentbank Jefferies habe bei frühen Gerüchten um einen entsprechenden Deal für das BDS-Geschäft schon Mitte Dezember eine mögliche Bewertung von 1,5 bis 2,5 Milliarden Euro genannt. Eine Bewertung von bis zu 1,8 Milliarden sei daher aus Sicht der Airbus-Anleger positiv zu werten, habe sie nun geschrieben. Allerdings könne ein Bieterwettlauf den Preis noch in die Höhe treiben.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 104,00 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2024)Mit Material von dpa-AFX